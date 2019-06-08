Германия на выезде обыграла Белоруссию

Сборная Германии обыграла команду Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 – 2:0. В составе победителей отличились Лерой Сане и Марко Ройс.

Германия занимает второе место в группе С, набрав 6 очков после трех туров. Белоруссия - на последнем месте.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Белоруссия – Германия – 0:2 (0:1)

Голы: Сане, 13 (0:1). Ройс, 62 (0:2).

Белоруссия: Гутор, Шитов, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Гордейчук, 69), Драгун, Громыко (Корзун, 57), Маевский, Володько, Лаптев (Скавыш, 62).

Германия: Нойер, Та, Гинтер, Зюле, Шульц, Гнабри (Дракслер, 71), Клостерманн, Гюндоган (Горецка, 81), Киммих, Сане, Ройс (Брандт, 76).

Предупреждения: Шитов, 77. Корзун, 90+4.

Судья: Йованович (Сербия).

8 июня. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира