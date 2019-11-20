Георгий Джикия: «Что касается выкриков в адрес Дзюбы, то это, конечно, очень обидно»

Защитник сборной России Георгий Джикия после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) попросил фанатов забывать о клубных пристрастиях, когда играет национальная команда.

— Если честно, во-первых, хочется сказать всем, кто приехал нас поддержать, огромное спасибо, — отметил Джикия. — Что касается выкриков в адрес Артема Дзюбы, то это, конечно, очень обидно. Это отражается внутри, поэтому не хотелось бы в дальнейшем, чтобы такое повторялось и не было никаких клубных пристрастий, когда играет сборная. Трибуны должны нести положительный заряд. (Игорь Рабинер)

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