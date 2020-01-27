Гендиректор «Газпром Арены»: «Стадион готов к проведению Евро-2020»

Гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о готовности стадиона принять матчи чемпионата Европы-2020.

Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020, в том числе один четвертьфинал.

— В процентах не буду оценивать готовность стадиона, — приводит слова Литвинова ТАСС. — Требования к стадиону формируются организаторами вплоть до самого мероприятия. По совокупности основных требований и факторов наш стадион, по сравнению с другими, практически готов.

У организаторов существует классификация рисков — от красного до зеленого. В «красной-оранжевой» зоне у нас никаких вопросов нет, почти все в «зеленой». Поэтому и на данный момент стадион можно считать готовым к проведению Евро-2020 с точки зрения требований УЕФА. Есть открытые вопросы, например, по обеспечению безопасности до и в период мероприятия, логистике, по адаптации стадиона для маломобильных категорий зрителей, по энергобезопасности, над которыми мы сейчас активно работаем со всеми заинтересованными сторонами. По оценкам УЕФА, готовность «Газпром Арены» находится на высоком уровне.