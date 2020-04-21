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«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 миллионов рублей компенсации расходов

12:58
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о компенсации со стороны УЕФА из-за переноса Евро-2020.

— Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме, — приводит слова Литвинова ТАСС. — Поменяется схема финансирования объекта, потому что соревнования не проводятся и финансовый поток к стадиону со стороны клуба трансформируется. Как именно, не хотел бы говорить, потому что мы находимся в процессе перегруппировки и для нас не очевидно, насколько эта пауза затянется. Поэтому говорить о каких-то последствиях и оценивать их серьезность пока преждевременно, хотя мы, как и все, ощутим это на себе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8291753

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