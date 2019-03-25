Гарет Саутгейт – о капитане сборной Англии: "Стерлинг обладает нужными качествами"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг обладает качествами, необходимыми для того, чтобы в будущем стать капитаном команды.

– У нас в команде три-четыре игрока, являющихся капитанами (в клубах), и Стерлинг развивает многие качества, присущие этим игрокам. У него есть лидерские качества, – цитирует Саутгейта The Telegraph.

Трудно говорить о том, может ли Стерлинг стать капитаном сборной, когда действующий капитан (Харри Кейн – Прим. "СЭ") сидит в отеле в ожидании обеда, но Рахим продемонстрировал невероятные личные качества.

Я наблюдал то, как он повзрослел, как он начал оказывать влияние на других, и перевел его в группу лидеров (в ней помимо Стерлинга находятся Харри Кейн, Джордан Хендерсон, Эрик Дайер, Фабиан Делф и Эшли Янг). Когда разговариваешь с молодыми игроками, то имя Рахима – одно из первых, которые они называют, говоря о тех, кто помог им чувствовать себя комфортно.

На счету 24-летнего Рахима Стерлинга 48 матчей за сборную Англии, 7 голов и 12 результативных передач.