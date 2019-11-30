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Гарет Саутгейт: «Мы знаем качество игроков полузащиты Хорватии, это действительно высший уровень»

21:23
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги жеребьевки Евро-2020, где англичане встретятся с Хорватией.

— Для нас играть на Уэмбли — это нечто особенное, поэтому мы с нетерпением ждем турнира, — приводит слова Саутгейта BBC. — Мы знаем качество игроков полузащиты сборной Хорватии, так что это действительно высший уровень.

Полностью группа D выглядит следующим образом: Англия, Хорватия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия, Чехия.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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