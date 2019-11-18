Гарет Бэйл: «У Уэльса есть эйфория от Евро-2016, мы хотим это повторить»

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира Евро-2024 против Венгрии. Валлийцы играют дома и обязаны побеждать для выхода в финальную стадию. Венгрии для попадания на чемпионат Европы достаточно сыграть вничью.

— Думаю, мы можем использовать наш опыт как преимущество, — цитирует BBC Бэйла. — У нас есть эйфория от выхода на наш первый Евро и успешного выступления на нем, так что мы определенно хотим сделать это снова.

Также у нас есть неприятный опыт пропуска чемпионата мира-2018.