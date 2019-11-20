Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла после поражения от России в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:5) отметил, что соперник был очень силен.

— Среди наших соперников были две очень сильные команды — Бельгия и Россия, — сказал Варрелла. — Это для нас другая планета. У них совсем другая техника, тактика — все. Мои ребята сказали, что они не смогли вообще изменить ход игры, и соперники были очень-очень сильны. Мы сделали все возможное, использовали всех наших запасных игроков.

— Назовите одного из игроков сборной России, которого вы взяли бы в команду, будь у вас такая возможность?

— Девятый номер, Кузяев. Хотел бы добавить, что не только мы, но и Кипр пропустил от России пять голов. То есть играли

— Артем Дзюба вел борьбу за титул лучшего снайпера отборочного турнира, но не забил вам ни одного гола. Можно сказать, что вы с ним справились, или это стечение обстоятельств?

— Мы сделали все возможное, чтобы его нейтрализовать. Использовали, например, наших полузащитников, чтобы не дать ему пространства для маневра. Мы играли все вместе и думаю, что создали ему сложную жизнь. Играли плотно, использовали короткие передачи, чтобы по максимуму избегать потерь мяча. Это помогло избежать еще больших проблем.

— Над чем вам надо в первую очередь работать? И в чем ваши плюсы?

— У нас есть определенная система, чтобы посмотреть, как мы играли в атаке. Могу поставить нам в плюс, что как-то смогли держать мяч. А над чем работать... Надо больше тренироваться. Потому что мы пропускаем одинаковые мячи. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира