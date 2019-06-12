Фернандо Морьентес: "После Евро-2020 Петербург станет еще привлекательнее для матчей вроде финала Лиги чемпионов"

Экс-нападающий "Реала", "Валенсии" и сборной Испании Фернандо Морьентес ответил на вопросы журналистов после матча звезд УЕФА и легенд российского футбола, который состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020. Игра закончилась вничью 16:16, в серии пенальти победу одержала сборная России (4:3).

– Чего вы ждете от тех четырех матчей Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге?

– Это будет первоклассное зрелище – и из-за статуса турнира, который этого заслуживает, и благодаря прекрасному городу-организатору. УЕФА всегда проводит мероприятия на высшем уровне, так что я уверен – весь мир насладится великим чемпионатом Европы.

– Финал Лиги чемпионов-2020/21 может пройти в Петербурге, конкурент – Мюнхен. Что будет важнее – мюнхенский опыт проведения таких матчей или то, что в Петербурге их никогда не было?

– Опыт всегда важен, но, на мой взгляд, большое желание и новизна порой могут взять над ним верх. К тому же, после Евро-2020 Петербург станет еще привлекательнее для игр такого уровня. (Егор Бычков)

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