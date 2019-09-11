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Фанат выбежал на поле и упал на колени перед Роналду с просьбой о селфи. Форвард ему не отказал

14:27
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Во время отборочного матча Евро-2020 сборных Литвы и Португалии на поле выбежал фанат в то время, как форвард португальцев Криштиану Роналду был заменен и покидал его.

Фанат упал на колени, попросив футболиста сделать совместное фото. Стюарды не допускали болельщика к Роналду, однако он сам вмешался, чтобы позволить фанату сделать с ним фотографию.

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