Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) заявил, что у него нет слов, чтобы описать поведение некоторых фанатов во время этой встречи. В первом тайме с трибуны скандировали оскорбления в адрес форварда Артема Дзюбы.

— В целом оценю матч хорошо, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Нельзя сказать, что мы экспериментировали с составом. Мы готовились к некоторым вещам. Вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами. Все удалось.

— Дзюба не забил, в его адрес были разные крики. Что вы скажете по этому поводу?

— Я... у меня просто иногда нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня уже нет давно реакции на такие вещи. Ко всему привыкли. У нас закончился квалификационный турнир, теперь ждем жеребьевки.

— Не расстраивает, что сейчас без интриги жеребьевка? Уже два соперника известны.

— Ну раз такая ситуация, не можем ничего поменять. Будем со старыми друзьями из Бельгии встречаться, наверное, на том же стадионе, но будет в этот раз все по-другому.

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