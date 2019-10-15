«Это будет матч за первое место». Черчесов настроен на матч с Бельгией крайне серьезно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в своем Instagarm пост, в которых поделился планами на игру с Бельгией в рамках отбора на Евро-2020. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии турнира.

— У сборной есть локальные задачи, и есть глобальные. Наша следующая задача — успешно сыграть дома с Бельгией. Это будет матч за первое место, — написал Черчесов.

Матч Россия-Бельгия состоится 16 ноября в 20.00 по московскому времени.

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