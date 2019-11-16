Эден Азар: «В семье все будут довольны»

Капитан сборной Бельгии Эден Азар остался доволен игрой команды в отборочном матче Евро-2020 против команды России (4:1). После этой победы бельгийцы гарантировали себе первое место в группе.

— Хорошая игра в исполнении команды, — приводит слова Азара Twitter Евро-2020. — Забили четыре гола, единственная неприятность, что пропустили один мяч в концовке. Но, думаю, заслужили победу. Теперь мы первые в группе. Правда, нам предстоит еще одна игра во вторник, и мы хотим закончить победой, набрать 30 очков.

Первое место в группе было важно, потому что мы не хотим особенно много ездить во время Евро. Выполнили задачу, чему очень рады.

Всегда очень приятно играть вместе с братом. Да, иногда мы стараемся чаще пасовать друг другу. Тем более, нам обоим удалось отличиться. В семье все будут довольны.

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