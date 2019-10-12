Дом, милый дом. Влашич на улицах родного Сплита

В рамках отборочного матча Евро-2020 сборная Хорватии обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Встреча прошла в городе Сплит.

Этот город является родиной полузащитника сборной Хорватии и ЦСКА Николы Влашича. Игрок не упустил возможности прогуляться по улицам родного города.

Успешный выезд Никса в Хорватию: победа над Венгрией и приятные прогулки по улицам родного Сплита ??? pic.twitter.com/xc5z9TwIFi — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 12, 2019

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира