Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Дом, милый дом. Влашич на улицах родного Сплита

19:20
Теги:

В рамках отборочного матча Евро-2020 сборная Хорватии обыграла команду Венгрии со счетом 3:0. Встреча прошла в городе Сплит.

Этот город является родиной полузащитника сборной Хорватии и ЦСКА Николы Влашича. Игрок не упустил возможности прогуляться по улицам родного города.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир