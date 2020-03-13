Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании координационного совета по подготовке к чемпионату Европы в Санкт-Петербурге рассказал, как Россия готовится к проведению турнира.

— Россия обладает исключительным опытом проведения больших соревнований, — сказал Чернышенко. — Нет никаких сомнений, что и с Евро-2020 страна справится. В целях подготовки к турниру принимаются три федеральных закона, утверждены 15 из 17 нормативных актов в связи с организацией подготовки. Есть подписанный приказ об утверждении порядка и списка организаций. Расслабляться нам нельзя. Излишняя уверенность может повредить, — отметил Чернышенко. (Дмитрий Зимин)

Напомним, что турнир должен будет пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге.