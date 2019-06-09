Деку: "Мы думали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько"

Бывший полузащитник сборной Португалии Деку поделился впечатлениями от игры капитана национальной команды Криштиану Роналду. По словам Деку, он не думал, что форвард вырастет в такого великого игрока.

- В сборной Роналду чувствует себя счастливым, и это заметно по его игре, - цитирует A Bola Деку. - Кроме того, он капитан и лидер. Когда он дебютировал, мы думали, что он станет великим, но не думали, что настолько. Это один из лучших игроков в истории. Доказательство этого то, что игроку почти невозможно поддерживать свой уровень в течение стольких лет. Это может только действительно одаренный человек.