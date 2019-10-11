Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 11 октября

У сборной Англии есть шанс завоевать путевку на Евро-2020. В октябре участниками турнира могут стать Украина, Испания и Италия.

Группа A

Чехия — Англия

Сегодня. Прага. Стадион «Синобо». 21.45.

Судья: Скомина (Словения).

Черногория — Болгария

Сегодня. Подгорица. Стадион «Градски». 21.45.

Судья: Экберг (Швеция).

Группа B

Украина — Литва

Сегодня. Харьков. Стадион «Металлист». 21.45.

Судья: Лехнер (Австрия).

Португалия — Люксембург

Сегодня. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 21.45.

Судья: Стефаньски (Польша)

Группа H

Андорра — Молдавия

Сегодня. Андорра-ла-Велья. Национальный стадион. 21.45.

Судья: Лардо (Бельгия).

Турция — Албания

Сегодня. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу». 21.45.

Судья: Хацеган (Румыния)

Исландия — Франция

Сегодня. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур». 21.45.

Судья: Рокки (Италия).

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