Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 11 октября

10:15
У сборной Англии есть шанс завоевать путевку на Евро-2020. В октябре участниками турнира могут стать Украина, Испания и Италия.

Группа A

Чехия — Англия
Сегодня. Прага. Стадион «Синобо». 21.45.
Судья: Скомина (Словения).

Чехия — Англия

Черногория — Болгария
Сегодня. Подгорица. Стадион «Градски». 21.45.
Судья: Экберг (Швеция).

Черногория — Болгария

Группа B

Украина — Литва
Сегодня. Харьков. Стадион «Металлист». 21.45.
Судья: Лехнер (Австрия).

Украина — Литва

Португалия — Люксембург
Сегодня. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 21.45.
Судья: Стефаньски (Польша)

Португалия — Люксембург

Группа H

Андорра — Молдавия
Сегодня. Андорра-ла-Велья. Национальный стадион. 21.45.
Судья: Лардо (Бельгия).

Андорра — Молдавия

Турция — Албания
Сегодня. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу». 21.45.
Судья: Хацеган (Румыния)

Турция — Албания

Исландия — Франция
Сегодня. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур». 21.45.
Судья: Рокки (Италия).

Исландия — Франция

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир