Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 11 октября
Группа A
Чехия — Англия
Сегодня. Прага. Стадион «Синобо». 21.45.
Судья: Скомина (Словения).
Черногория — Болгария
Сегодня. Подгорица. Стадион «Градски». 21.45.
Судья: Экберг (Швеция).
Группа B
Украина — Литва
Сегодня. Харьков. Стадион «Металлист». 21.45.
Судья: Лехнер (Австрия).
Португалия — Люксембург
Сегодня. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 21.45.
Судья: Стефаньски (Польша)
Группа H
Андорра — Молдавия
Сегодня. Андорра-ла-Велья. Национальный стадион. 21.45.
Судья: Лардо (Бельгия).
Турция — Албания
Сегодня. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу». 21.45.
Судья: Хацеган (Румыния)
Исландия — Франция
Сегодня. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур». 21.45.
Судья: Рокки (Италия).
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