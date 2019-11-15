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Босния и Герцеговина — Италия: стартовые составы команд

21:24
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В отборочном матче Евро-2021 сборная Боснии и Герцеговины примет команду Италии. Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Квржич, Колашинац, Ковачевич, Цимирот, Пьянич, Бешич, Крунич, Вишча, Джеко.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Барелла, Жоржинью, Тонали, Бернардески, Инсинье, Белотти.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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