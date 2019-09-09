Азербайджан под руководством хорвата Юрчевича отобрал очки у Хорватии
Сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира Евро-2020 — 1:1. Азербайджанцами руководит хорват Никола Юрчевич. В их составе вышел форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев, а также бывший хавбек «Крыльев Советов» Эмин Махмудов. За хорватов 90 минут отыграл полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Вице-чемпионы мира лидируют в таблице группы E с 10 очками после 5 игр. На счету азербайджанцев это первое очко за 5 встреч.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа E
Азербайджан — Хорватия — 1:1 (0:1)
Голы: Модрич, 11 — с пенальти (0:1). Халилзаде, 72 (1:1).
Азербайджан: Балаев, Пашаев (Халилзаде, 46), Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов (Махмудов, 60), Гараев, Рахимов, Шейдаев, Назаров (Эюбов, 90), Эмрели.
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Баришич, Бартолец (Брекало, 76), Модрич, Брозович, Влашич, Перишич, Петкович, Ребич (Оршич, 86).
Предупреждения: Брозович, 21. Кривоцюк, 62. Назаров, 67. Халилзаде, 69. Баришич, 70. Медведев, 90+3.
Судья: Шерер (Швейцария).
9 сентября. Баку. Стадион «Баксель Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/