Австрия победила Македонию и вышла на Евро-2020

Сборная Австрии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 победила команду Македонии (2:0) и вышла в основную стадию турнира. Голы на счету Давида Алабы и Штефана Лаймера.

В параллельной встрече сборная Польши на выезде победила Израиль — 2:1. В составе хозяев отличился Мохаммед Даббур, у гостей забили полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек.

Польша с 22 очками возглавляет турнирную таблицу группы G. Австрия (19) — вторая, Словения (14) — третья, Македония (11) — четвертая, Израиль (11) — пятый, Латвия (0) — последняя.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа G

Австрия — Македония — 2:1 (1:0)

Голы: Алаба, 7 (1:0). Лаймер, 48 (2:0). Стояновски, 90+3 (2:1).

Австрия: Шлагер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба (Грегорич, 90+2), Лазаро (Триммель, 79), Лаймер (Ильзанкер, 90), Арнаутович, Забитцер.

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Велковски, Тошевски (Аврамовски, 62), Младеновски (Зайков, 46), Спировски, Барди, Эльмас, Костадинов, Трайковски (Стояновски, 13).

Судья: Оливер (Англия).

16 ноября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».

Израиль — Польша — 1:2 (0:1)

Голы: Крыховяк, 4 (0:1). Пентек, 54 (0:2). Даббур, 88 (1:2).

Израиль: Марсиано, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Даса, Таа (Хазиза, 42), Натхо, Захави, Каяль (Элмкис, 79), Биттон, Глазер, Даббур.

Польша: Щенсны, Глик, Кендзера, Беднарек, Реца, Крыховяк (Фурман, 84), Зелиньски, Белик, Франковски, Шиманьски (Левандовски, 63), Пентек (Клих, 70).

Предупреждения: Биттон, 53. Белик, 58.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

16 ноября. Иерусалим. Стадион «Тедди».

Австрия — Македония

Израиль — Польша

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира