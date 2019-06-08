22:13 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Артем Дзюба: "На поле скоростной парень выбежал, но девушка была интереснее"

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Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле болельщиком во время отборочного матча с командой Сан-Марино (9:0).

– Когда выбежал болельщик, вы что-то ему сказали. Защитить пытались?

– Да он уже пару апперкотов получил к тому времени. Я стюарда за руку поймал, сказал: что вы делаете? Я так понял он до центра поля дотронулся. Видимо, ставку поставил какую-то, неспроста он. В принципе, меня всегда поражает, как люди не могут его поймать: он сам-то скользит, но бегает долго. Парень скоростной попался.

– Это лучше, чем девушка в купальнике?

– Нет, девушка интереснее. (Александр Рогулев)

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