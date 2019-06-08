Россия - Сан-Марино: мужчина выбежал на поле во время матча, Дзюба заступился за него. Видео

Во втором тайме отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино на поле стадиона "Мордовия Арена" выбежал мужчина.

Дважды увернувшись от стюардов, он сумел продержаться почти полминуты, после чего его жестко скрутили сразу четверо представителей правопорядка. Когда стюарды повалили его на землю, за него попытался вступиться Артем Дзюба. Тем не менее, болельщик с заломанными руками был отведен в подтрибунные помещения стадиона.

Прорыв на поле! Но не в купальнике :( Концовка жесткая pic.twitter.com/xjpGQKX4qV – Александр Рогулев (@a_rogulev) 8 июня 2019 г. Напомним, во время финала Лиги чемпионов-2018/19 между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2) на поле выбежала модель Кинси Волански. За это УЕФА оштрафовал ее на 15 тысяч евро.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

"Просто хотела выйти из зоны комфорта". Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью "СЭ"