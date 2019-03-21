Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Всего было названо 34 представителя стран: Хенрик Ларссон (Швеция), Бриан Лаудруп (Дания), Юрген Клинсманн, Лотар Маттеус (Германия), Антониос Никополидис, Ангелос Харистеас (Греция), Тьерри Анри, Робер Пирес, Давид Трезеге, Кристиан Карамбе, Юрий Джоркаефф, Марсель Десайи (все – Франция), Карел Поборски, Владимир Шмицер (оба – Чехия), Карлес Пуйоль, Гаиска Мендьета (все – Испания), Деку, Рикарду Карвалью, Нуну Гомеш, Луиш Фигу, Манише, Витор Байя (все – Португалия), Петер Шмайхель (Дания), Кларенс Зеедорф, Патрик Клюйверт, Руд Гуллит (все – Нидерланды), Алан Ширер, Стив Макманаман, Майкл Оуэн (все – Англия), Хаби Алонсо, Хави Эрнандес (оба – Испания), Джанлука Дзамбротта, Алессандро Дель Пьеро (Италия), Андрей Аршавин (Россия).

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал.

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