Антуан Гризманн: «Сборная Франции попытается выиграть чемпионат Европы»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над командой Албании (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы очень довольны победой, — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА. — Знали, что просто не будет. На новом стадионе играть было нелегко. Хорошо начали и получили преимущество в первом тайме. Наша новая система работала довольно хорошо. Теперь мы будем играть на чемпионате Европы. Попытаемся выиграть его.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира