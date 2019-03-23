Андрей Шевченко - после ничьей с Португалией: "В целом, я доволен командой на 80 процентов"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Португалией в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:0) отметил, что доволен командой не на 100 процентов.

– Мы полностью выполнили план на игру по части обороны, – цитирует официальный сайт УЕФА Шевченко. – Не позволить чемпионам Европы забить у себя дома – отличный результат. В целом, я доволен командой на 80 процентов, ведь были некоторые фазы в матче, когда у нас не все получалось. Но Португалия – очень сильная команда, которая здорово перестраивалась и создавала нам много трудностей.

Миколенко очень хорошо сыграл на левом фланге защиты, почти идеально, как и Матвиенко и остальные ребята. Мы правильно подготовились к игре. Теперь нас ждет матч с лидером группы – Люксембургом. Это очень важная игра, и мы обязаны серьезно к ней готовиться.

Ребята, которые сегодня не играли, остались на поле и тренируются. Утром мы проведем тренировку, восстановительные мероприятия, а во второй половине дня отправимся в Люксембург. В этом матче однозначно будут замены. Будем анализировать, изучать состояние футболистов, но сразу говорю – замены будут. Ротации не избежать.