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Алексей Сорокин: «На сегодняшний день решения о переносе Евро нет»

18:04
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Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подчеркнул, что УЕФА на данный момент не принял решения по поводу проведения Евро-2020.

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В СМИ появилась информация, что турнир может быть перенесен на 2021 год из-за эпидемии коронавируса. Накануне УЕФА сообщил о проведении видеоконференции по поводу ситуации с коронавирусом и возможной приостановкой всех турниров, включая чемпионат Европы.

— Не надо читать все, что пишут. Есть официальная позиция УЕФА — она заключается в том, что 17 марта будет совещание, на котором все определится. На сегодняшний день решения нет. Кто бы что ни писал. УЕФА призывает всех следовать официальной информации.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20200313/1568574033.html

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