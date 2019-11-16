Алексей Сорокин: «На Евро впервые будут электронные билеты»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об отличиях в подготовке к матчам чемпионатов мира и Европы.

— Чемпионат мира и чемпионат Европы — разные истории, здесь разные подходы к организации. У УЕФА шире набор матчей, детали отличаются. Впервые будут электронные билеты. В Петербурге у нас будет две фан-зоны, а не одна. И другие города проявили инициативу организовать у себя фан-зоны. Поражены энтузиазмом, география очень широкая — 40 городов. Скорее всего, болельщики будут приезжать конкретно под одну игру, а не оставаться надолго, как это было во время чемпионата мира. В целом контакт с УЕФА хороший. (Дмитрий Зеленов)

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