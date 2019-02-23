Алексей Сорокин: "На Евро-2020 действительно могут разрешить продажу пива на стадионе"

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин подтвердил "СЭ" информацию о том, что во время турнира в России могут разрешить продажу пива на стадионе в Санкт-Петербурге, а также в официальной фан-зоне чемпионата. Подобные поправки будут внесены в 108-й федеральный закон, рассматривающийся Государственной думой РФ. Ранее этот закон касался чемпионата мира по футболу 2018 года.

– Поправки сейчас готовятся, – сказал Сорокин корреспонденту "СЭ". – Мы ориентируемся на изменения в законодательстве ровно такие же, какие были во время чемпионата мира. Это поправки в 108-й закон, касающийся Евро-2020. Мы рассчитываем на точно такой же подход, как и во время ЧМ-2018: разрешение на продажу пива как на стадионе, так и в официальной фан-зоне чемпионата Европы. Фестиваль болельщиков будет организован по правилам Евро, а они очень схожи с теми, что были летом прошлого года. Но обсуждать все это слишком рано, так как Государственная дума поправки еще не приняла.

Ранее о снятия запрета на продажу пива во время матчей чемпионата Европы-2020 на стадионе в Санкт-Петербурге сообщил телеграм-канал "Мутко против". Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после своего избрания обозначил, что будет бороться с запретом на продажу пива во время футбольных мероприятий в России. (Александр Рогулев)