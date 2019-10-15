Александр Караваев: «Шутили с Ярмолой, что на мой фланг выйдет Феликс, который стоит 120 миллионов евро, а я 1,2 миллиона»

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над командой Португалии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Украина отобралась в финальную часть турнира.

— Был ли мандраж? Нет, мы же уже играли против них, — цитирует Караваева «Динамомания». — Перед игрой всегда есть переживание, но это хорошо. Нет безразличия. Стараешься сыграть на максимуме своих возможностей. Когда ты выигрываешь определенное количество матчей, появляется уверенность. Потом не смотришь на соперника. Выполняешь тренерские установки, и все получается. Зачем что-то придумывать, когда есть схема игры, от которой мы отталкиваемся. Мы уже выходили на Евро, но для меня это особенный момент. Я играл почти во всех матчах, и в этом тоже есть моя заслуга.

Стоимость игроков Португалии? Шутили с Ярмолой на эту тему. Он говорил, что на второй тайм, может, на мой фланг выйдет Феликс, который стоит 120 миллионов евро, а я 1,2 миллиона. Хорошо, что мы обыграли португальцев. Значит, мы прогрессируем.

Не знал, что делать после финального свистка — радоваться или плакать. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Особенно в последние 20 минут. Ради этого и стоит жить. Сейчас соберемся в отеле на праздничный ужин. Ничего особенного, потому что завтра все уезжают в клубы. После удаления смотрели друг другу в глаза. Нужно было показать, что мы команда. Стоять друг за друга. Такое бывает раз в жизни. Пенальти? Ну поставили и поставили. Значит, нам нужна была такая проверка.

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