Александр Караваев: "Люксембург здорово оборонялся, было очень тяжело"

Защитник сборной Украины Александр Караваев - о матче со сборной Люксембурга (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Агрессивное начало игры? Нам дают установку занимать пространство, не позволять сопернику ничего сделать. Когда мы правильно играем, появляются свободные зоны, - цитирует Караваева сайт каналов "Футбол 1/2". - Когда соперник закрылся на своей половине поля, мы поняли, что будет очень тяжело, нам не было куда бежать. Они здорово оборонялись. Рваный темп игры во втором тайме? Мы провели матч три дня назад. Тяжело играть в таком же темпе еще один поединок. Поэтому мы должны были сбивать темп. К тому же мы вели в счете и контролировали ход игры. Сербы открывались, и мы играли, как хотели. Люксембург же плотно закрывался, противодействовал нашим атакам и выбегал в свои контратаки.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира