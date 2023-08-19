Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:45

В «МЮ» собираются вернуть в команду футболиста, обвиненного в изнасиловании. Дилемма из-за Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» может вернуть в команду обвиненного в изнасиловании Гринвуда
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд.
Фото Global Look Press
Сотрудники угрожают забастовкой, если Мэйсон вернется.

Талантливый парень с ужасным характером

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд наверняка сейчас бы котировался очень высоко (в 2021 году оценивался Transfermarkt в 50 миллионов евро) и, вероятно, бегал бы в основе родного клуба, если бы не был таким токсичным. Пусть он и забил 35 мячей за «дьяволов» к 19 годам, Мэйсон оказался настоящим ходячим бедствием. Например, вот что о нем рассказывал The Athletic в марте 2023 года:

  • Гринвуд называл «дерьмом» партнеров;

  • оскорбительно отзывался о Роналду (еще до интервью);

  • шантажировал клуб уходом в «Сити»;

  • нарушал карантин.


И конечно, самое главное — в январе 2022 года избил и изнасиловал свою девушку, Гарриет Робсон. Собственно, после этого карьера Гринвуда и встала на паузу — со стороны полиции началось расследование, со стороны всех остальных — тотальная отмена. От Мэйсона отписались некоторые одноклубники, спонсоры ушли, «МЮ» отстранил от тренировок «до выяснения обстоятельств».

Харриет Робсон показала побои от&nbsp;Мэйсона Гринвуда. Игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо

Выяснять закончили через год, в феврале 2023-го. Уголовное дело против Гринвуда внезапно закрыли. Как объяснял в интервью The Mirror представитель королевской прокуратуры, власти просто не видели перспективы посадить Мэйсона: «В этом случае (в деле Гринвуда. — Прим. «СЭ») сочетание выводов ключевых свидетелей и новых материалов, которые вышли на свет, означало, что больше не существует реальной перспективы осуждения. В этих условиях мы обязаны прекратить дело».

Важный момент в том, что Гринвуда не оправдали. То, что он избивал свою девушку и применял сексуальное насилие — факты, которые никто, кроме Мэйсона, не отрицает. Так что репутация у него соответствующая. А то, что отменили дело — благодарить надо «новые материалы, вышедшие на свет», о которых говорил представитель королевской прокуратуры. Вероятно, подразумевался тот факт, что избитая Робсон вернулась к Гринвуду и даже забеременела. Наверняка примирение с пострадавшей спасло свободу футболиста.

Однако других проблем оно не решило — карьера осталась под угрозой.

Футболист Мэйсон Гринвуд
Фото Global Look Press

Вернуться оказалось трудно

Напомним, закрытие уголовного дела не означало, что Гринвуд невиновен. Он действительно нарушил закон. А от действий королевской прокуратуры скорее потерял, чем выиграл, ведь в глазах общественности стал ненаказанным преступником. Так что «Манчестер Юнайтед», до того отстранивший футболиста от команды, оказался в щекотливом положении и, чтобы сразу не объявлять свое решение, прикрылся «внутренним расследованием». До его окончания сохранялся статус-кво — Гринвуд продолжал получать зарплату (70 тысяч фунтов в неделю), но не тренировался.

В какой-то момент тянущееся расследование, по данным британской прессы, надоело Гринвуду — через пару месяцев после отмены уголовного дела он понял, что больше никогда не сыграет за «МЮ». В клубе же сомневались, но большая часть менеджеров (включая тен Хага) считала, что избавляться насовсем от Гринвуда не нужно.

Мэйсон Гринвуд. В АПЛ — настоящая волна сексуального насилия. Три случая за полгода — это кошмар

Параллельно за неплохим в общем-то футболистом начали приходить покупатели. Только за май и июнь, по слухам, Мэйсоном интересовались в «Милане», «Ювентусе» и «Аталанте», а «дьяволы» рассматривали его аренду в Италию, Турцию или Грецию. Но ни в июле, ни в первой половине августа никакой трансферной конкретики не было.

Через полгода после отмены уголовного дела стало казаться, что «МЮ» хочет вернуть Гринвуда, но не знает, как сделать это с наименьшими репутационными потерями. Этим могла бы объясниться нерасторопность клуба — «дьяволы» вполне могли продумывать, как оформить возвращение Мэйсона и никого не обидеть. Это была только теория, но вышедший в середине августа текст The Athletic ее полностью подтвердил — и даже больше.

Футболист Мэйсон Гринвуд
Фото Global Look Press

В «МЮ» назревает война из-за Гринвуда. Боссы хотят оставить, остальные против

По данным американского издания (подозрительно хорошо информированного о делах внутри «Манчестер Юнайтед»), расследование действительно оказалось дымовой завесой — больше изучения всех обстоятельств дела клубные руководители продумывали, как реинтегрировать Гринвуда обратно в команду. Их можно понять — расторжение контракта обошлось бы в приличную сумму (порядка 8 миллионов фунтов стерлингов), да и футболист, чья цена на пике достигала 50 миллионов евро, — слишком большая финансовая потеря.

Футбольных причин оставить Мэйсона тоже хватало. Одну из них сформулировал Эрик тен Хаг на одной из пресс-конференций: «Помимо Маркуса Рэшфорда нам необходим еще один игрок, способный забивать, независимо от того, будет это выпускник академии или нам придется кого-то подписать». Так тренер ответил на вопрос о том, нуждается ли он в Гринвуде.

Мэйсон Гринвуд. С молодой звезды «МЮ» сняли обвинения в изнасиловании. Но клуб не возвращает Гринвуда в состав

Так что формально решение было принято давно — просто «МЮ» уже несколько раз переносил оглашение результатов расследования из-за того, что готовился отражать атаки общественности. И готовился основательно — по данным The Athletic, в клубе прописали все: от того, как нужно фотографировать Гринвуда, и до того, как Эрику тен Хагу надо отвечать на вопросы о футболисте. Работа с проблемными организациями вроде фондов по борьбе с домашним насилием, а также с женской командой и болельщицами также была детально продумана.

Однако, по информации того же издания, все пошло не по плану. Многие сотрудники «МЮ» пригрозили боссам увольнением, в случае если Гринвуд вернется в клуб; женская команда выразила обеспокоенность, а болельщики со всего мира начали писать письма в адрес генерального директора «Юнайтед» Арнольда. Публичные люди также присоединились к кампании — так, известная британская телеведущая Рэйчел Райли заявила, что она перестанет болеть за «дьяволов», если они вернут Гринвуда в состав. Резко против также высказалась британский парламентарий Зара Султан.

Антони и&nbsp;Габриэла Каваллин. В «МЮ» новый скандал: Антони угрожал своей бывшей девушке убийством. Что об этом известно

Ситуация получилась настолько непростой, а текст — настолько исчерпывающим и острым, что «Манчестер Юнайтед» даже пришлось оправдываться. Клуб выступил с заявлением о том, что, несмотря на материал The Athletic, решение по Мэйсону еще не принято, что весь план, который опубликовали американцы, — это на самом деле лишь один из множества сценариев, составленных несколько месяцев назад, и что клуб работает над решением проблемы и все закончится очень скоро.

Конечно, какое бы решение в итоге ни приняли манкунианцы, оно будет неудачным. С одной стороны, отказ от Гринвуда означает потерю средств и талантливого воспитанника; с другой — его возвращение приведет к скандалу, который будет очень трудно погасить. Вероятно, публикация текста The Athletic дополнительно осложнила и без того непростую ситуацию, но теперь остается только дождаться финального решения и наблюдать.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ, трансферы: «Челси» оформил рекордную сделку, Кейн уехал в «Баварию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
8
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
9
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
16
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Серж Орье

Серж Орье

Ноттингем Форест

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Райан Аит Нури

Райан Аит Нури

Вулверхэмптон

 1 0 1
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости