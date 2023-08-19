В «МЮ» собираются вернуть в команду футболиста, обвиненного в изнасиловании. Дилемма из-за Гринвуда
Талантливый парень с ужасным характером
Вингер «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд наверняка сейчас бы котировался очень высоко (в 2021 году оценивался Transfermarkt в 50 миллионов евро) и, вероятно, бегал бы в основе родного клуба, если бы не был таким токсичным. Пусть он и забил 35 мячей за «дьяволов» к 19 годам, Мэйсон оказался настоящим ходячим бедствием. Например, вот что о нем рассказывал The Athletic в марте 2023 года:
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Гринвуд называл «дерьмом» партнеров;
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оскорбительно отзывался о Роналду (еще до интервью);
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шантажировал клуб уходом в «Сити»;
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нарушал карантин.
И конечно, самое главное — в январе 2022 года избил и изнасиловал свою девушку, Гарриет Робсон. Собственно, после этого карьера Гринвуда и встала на паузу — со стороны полиции началось расследование, со стороны всех остальных — тотальная отмена. От Мэйсона отписались некоторые одноклубники, спонсоры ушли, «МЮ» отстранил от тренировок «до выяснения обстоятельств».
Выяснять закончили через год, в феврале 2023-го. Уголовное дело против Гринвуда внезапно закрыли. Как объяснял в интервью The Mirror представитель королевской прокуратуры, власти просто не видели перспективы посадить Мэйсона: «В этом случае (в деле Гринвуда. — Прим. «СЭ») сочетание выводов ключевых свидетелей и новых материалов, которые вышли на свет, означало, что больше не существует реальной перспективы осуждения. В этих условиях мы обязаны прекратить дело».
Важный момент в том, что Гринвуда не оправдали. То, что он избивал свою девушку и применял сексуальное насилие — факты, которые никто, кроме Мэйсона, не отрицает. Так что репутация у него соответствующая. А то, что отменили дело — благодарить надо «новые материалы, вышедшие на свет», о которых говорил представитель королевской прокуратуры. Вероятно, подразумевался тот факт, что избитая Робсон вернулась к Гринвуду и даже забеременела. Наверняка примирение с пострадавшей спасло свободу футболиста.
Однако других проблем оно не решило — карьера осталась под угрозой.
Вернуться оказалось трудно
Напомним, закрытие уголовного дела не означало, что Гринвуд невиновен. Он действительно нарушил закон. А от действий королевской прокуратуры скорее потерял, чем выиграл, ведь в глазах общественности стал ненаказанным преступником. Так что «Манчестер Юнайтед», до того отстранивший футболиста от команды, оказался в щекотливом положении и, чтобы сразу не объявлять свое решение, прикрылся «внутренним расследованием». До его окончания сохранялся статус-кво — Гринвуд продолжал получать зарплату (70 тысяч фунтов в неделю), но не тренировался.
В какой-то момент тянущееся расследование, по данным британской прессы, надоело Гринвуду — через пару месяцев после отмены уголовного дела он понял, что больше никогда не сыграет за «МЮ». В клубе же сомневались, но большая часть менеджеров (включая тен Хага) считала, что избавляться насовсем от Гринвуда не нужно.
Параллельно за неплохим в общем-то футболистом начали приходить покупатели. Только за май и июнь, по слухам, Мэйсоном интересовались в «Милане», «Ювентусе» и «Аталанте», а «дьяволы» рассматривали его аренду в Италию, Турцию или Грецию. Но ни в июле, ни в первой половине августа никакой трансферной конкретики не было.
Через полгода после отмены уголовного дела стало казаться, что «МЮ» хочет вернуть Гринвуда, но не знает, как сделать это с наименьшими репутационными потерями. Этим могла бы объясниться нерасторопность клуба — «дьяволы» вполне могли продумывать, как оформить возвращение Мэйсона и никого не обидеть. Это была только теория, но вышедший в середине августа текст The Athletic ее полностью подтвердил — и даже больше.
В «МЮ» назревает война из-за Гринвуда. Боссы хотят оставить, остальные против
По данным американского издания (подозрительно хорошо информированного о делах внутри «Манчестер Юнайтед»), расследование действительно оказалось дымовой завесой — больше изучения всех обстоятельств дела клубные руководители продумывали, как реинтегрировать Гринвуда обратно в команду. Их можно понять — расторжение контракта обошлось бы в приличную сумму (порядка 8 миллионов фунтов стерлингов), да и футболист, чья цена на пике достигала 50 миллионов евро, — слишком большая финансовая потеря.
Футбольных причин оставить Мэйсона тоже хватало. Одну из них сформулировал Эрик тен Хаг на одной из пресс-конференций: «Помимо Маркуса Рэшфорда нам необходим еще один игрок, способный забивать, независимо от того, будет это выпускник академии или нам придется кого-то подписать». Так тренер ответил на вопрос о том, нуждается ли он в Гринвуде.
Так что формально решение было принято давно — просто «МЮ» уже несколько раз переносил оглашение результатов расследования из-за того, что готовился отражать атаки общественности. И готовился основательно — по данным The Athletic, в клубе прописали все: от того, как нужно фотографировать Гринвуда, и до того, как Эрику тен Хагу надо отвечать на вопросы о футболисте. Работа с проблемными организациями вроде фондов по борьбе с домашним насилием, а также с женской командой и болельщицами также была детально продумана.
Однако, по информации того же издания, все пошло не по плану. Многие сотрудники «МЮ» пригрозили боссам увольнением, в случае если Гринвуд вернется в клуб; женская команда выразила обеспокоенность, а болельщики со всего мира начали писать письма в адрес генерального директора «Юнайтед» Арнольда. Публичные люди также присоединились к кампании — так, известная британская телеведущая Рэйчел Райли заявила, что она перестанет болеть за «дьяволов», если они вернут Гринвуда в состав. Резко против также высказалась британский парламентарий Зара Султан.
Ситуация получилась настолько непростой, а текст — настолько исчерпывающим и острым, что «Манчестер Юнайтед» даже пришлось оправдываться. Клуб выступил с заявлением о том, что, несмотря на материал The Athletic, решение по Мэйсону еще не принято, что весь план, который опубликовали американцы, — это на самом деле лишь один из множества сценариев, составленных несколько месяцев назад, и что клуб работает над решением проблемы и все закончится очень скоро.
Конечно, какое бы решение в итоге ни приняли манкунианцы, оно будет неудачным. С одной стороны, отказ от Гринвуда означает потерю средств и талантливого воспитанника; с другой — его возвращение приведет к скандалу, который будет очень трудно погасить. Вероятно, публикация текста The Athletic дополнительно осложнила и без того непростую ситуацию, но теперь остается только дождаться финального решения и наблюдать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
8
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Серж Орье
Ноттингем Форест
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Райан Аит Нури
Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1