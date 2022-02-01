Мэйсон Гринвуд далеко не первый в этом списке.

История нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который в воскресенье был задержан полицией по обвинению в изнасиловании и избиении своей девушки Харриет Робсон, теперь не скоро уйдет из информационного поля. Слишком уж шокирующими выглядят кадры и аудиозаписи, которые Робсон выложила в своем Instagram и которые мгновенно разлетелись по соцсетям. На фотографиях запечатлены окровавленное лицо девушки, а также синяки на руках и ногах. В голосовых сообщениях Гринвуд в агрессивной и жесткой форме принуждает Робсон к сексу, несмотря на ее отказ.

И тот факт, что девушка вскоре удалила все свои публикации, а также заявление ее отца, сказавшего, что телефон дочери взломали, а сам он советовал ей стереть все, ситуацию не меняют.

«МЮ» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок на неопределенный срок, но при этом, как пишет журналист The Athletic Лори Уильямсон, будет продолжать платить ему зарплату — а это 100 тысяч фунтов в неделю. Что, конечно, немного странно: игрок не выполняет свою работу, но при этом получает деньги. Правда, уже в понедельник «МЮ» удалил из интернет-магазина все товары, связанные с Гринвудом, а компания Nike приостановила с ним сотрудничество.

Однако сама по себе история Гринвуда — лишь часть проблемы, потому что это далеко не единственный подобный случай за последнее время.

Под следствием сейчас находится защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди. 27-летний француз был заключен под стражу полицией Манчестера еще в конце августа по обвинению в нескольких случаях изнасилования и сексуальных домогательствах. Изначально, по мнению прокуратуры, речь шла о четырех эпизодах сексуального насилия и одном случае посягательства на половую неприкосновенность. Позже в ходе расследования число случаев изнасилования, в которых обвиняют Менди, выросло до семи. Сам он категорически отрицает все обвинения.

В The Mirror писали, что футболист, оказавшись под стражей, пережил нервный срыв. Его отказались выпускать под залог, а в начале января перевели из тюрьмы в Ливерпуле в более строгую тюрьму в Манчестере. Спустя пару дней очередное ходатайство адвокатов Менди об освобождении под залог все же было удовлетворено. При этом судебное разбирательство по делу несколько раз переносилось, и, как пишет The Guardian, вердикт вряд ли будет вынесен раньше начала лета.

Есть еще дело официально не названного игрока «Эвертона», который тоже ждет суда по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней. Новости о начале расследования появились еще в середине июля, вскоре после окончания Евро-2020. Сообщалось, что речь идет о 31-летнем мужчине. В составе «Эвертона» на тот момент было два игрока подходящего возраста — Фабиан Делф и Гильфи Сигурдссон. Позже стало известно, что подозреваемый женат и регулярно играет за сборную страны — под это определение подходит только исландец.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследовании и в настоящее время не будет делать никаких заявлений", — клуб ограничился вот таким скупым пресс-релизом.

Имя подозреваемого до сих пор официально не названо, но, поскольку Делф в этом сезоне появлялся на поле, можно уверенно предположить, что это Сигурдссон. Исландец словно исчез, превратившись в «Того-кого-нельзя-называть»: если кликнуть на тег с его именем на информационных сайтах, то начиная с июля о нем просто нет никаких новостей. Его убрали даже из новой версии Football Manager.

Судебный процесс должен был начаться в январе, но пока никаких подробностей о его ходе не было.

Понятно, что слова «футболист АПЛ» и «скандал» давно если не синонимы, то что-то очень близкое. Езда с превышением скорости, пьяные драки в барах и клубах, измены женам и подругам — все это стало уже чуть ли не обыденным. Более того, в отличие от историй 20-летней давности, сейчас таблоидам даже раскапывать ничего не нужно — в эпоху соцсетей, когда у каждого первого есть смартфон с камерой, все само мгновенно всплывает на поверхность.

Однако одно дело — устроить нетрезвые разборки с недругами и полицией в стиле молодого Гарика Денисова, как это летом 2020-го сделал в отпуске в Греции капитан «МЮ» Харри Магуайр. Или закатить вечеринку с девушками-эскортницами в разгар первой волны ковида и локдауна по примеру Кайла Уокера. Да хоть снять домашнее интим-видео, да еще в компании друзей, как когда-то Деле Алли, — потом это видео утекло в Сеть.

Но три скандала, связанных с сексуальным насилием, за полгода, да еще когда в одном случае замешаны несовершеннолетние, — это уже перебор, тем более для лиги, которая хочет быть образцовой.

При том что за последние годы можно вспомнить только один подобный случай: в марте 2016-го на шесть лет был осужден выступавший за «Сандерленд» Адам Джонсон. Футболиста, у которого на тот момент было 12 матчей и 2 гола за сборную Англии, обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Сам он признал вину по двум пунктам — что соблазнил через интернет 15-летнюю девушку и целовал ее. В итоге Джонсон отсидел три года из шести, а в 2019-м вышел по УДО.

Искать тут закономерности сложно. Есть молодой абьюзер Гринвуд, у которого к 20 годам уже плохая репутация: он с Филом Фоденом приводил девушек в отель сборной в Исландии, баловался веселящим газом и устраивал вечеринки в пандемию. А есть вроде бы примерный семьянин Сигурдссон, который к 31 году не был замечен ни в чем таком уж скандальном, а теперь может пойти по этапу с очень тяжелой статьей.

Но тенденция складывается очень нехорошая. И наверняка таких случаев куда больше — в отличие от девушки Гринвуда, далеко не все жертвы готовы рассказывать о таких вещах и писать заявления в полицию. Возможно, после этой истории они станут чуть смелее.