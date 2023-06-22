В «МЮ» новый скандал: Антони угрожал своей бывшей девушке убийством. Что об этом известно
«Манчестер Юнайтед» преследуют скандалы: в январе 2022 года из-за обвинения в домашнем насилии от тренировок был отстранен Мэйсон Гринвуд. Это случилось после признаний Харриет Робсон, девушки 21-летнего полузащитника «дьяволов», которая заявила об избиении и изнасиловании — с аудио- и видеодоказательствами.
Правда, спустя полтора года у пары все хорошо — Харриет забрала заявление, выкладывает милые фотографии в соцсетях и, кажется, беременна. По данным английских таблоидов, дело идет к свадьбе. Но карьере Гринвуда это пока никак не помогло — в состав «МЮ» его не вернули, но хотя бы есть слухи о переходе в другой чемпионат (Турции или Италии).
А вот у другого игрока «Юнайтед» все только начинается — 6 июня один из самых дорогих футболистов «дьяволов» в истории, 100-миллионный Антони, был обвинен своей бывшей девушкой Габриэлой Каваллин в насилии и удержании в плену. Причем вещи, которые бразилец вытворял со своей подругой, звучат действительно страшно. Но обо всем по порядку.
6 июня бразильское издание Globo сообщило, что им поступила эксклюзивная информация из полицейского участка в Сан-Паулу: известный местный диджей Габриэла Каваллин написала заявление на Антони. Она была напугана и требовала немедленной защиты.
Детали всплыли быстро — на этот раз постарался ESPN Brasil. Так, речь шла о четырех эпизодах:
— В июле 2022 года Антони и Габриэла поссорились на вечеринке. Футболист буквально за волосы затащил девушку в машину, скандалил и угрожал убить себя, ее и их общего ребенка (Каваллин была беременна — позднее случился выкидыш).
— В январе 2023 года — новый страшный эпизод. Со слов девушки, Антони напал на Габриэлу, в результате чего у нее сместился силиконовый имплант, вызвавший внутреннее кровотечение. Пришлось наложить около 40 швов.
— Весна 2023 года — еще одна травма. На этот раз Антони не смогла остановить даже его мама — он все равно ранил Габриэлу осколками стекла, в качестве доказательства она предоставила фото шрама.
— В мае девушка все же уехала от незадачливого бойфренда в Бразилию, но он достал ее и там — угрозами. Она испугалась и пошла в полицию.
Через 12 дней, после того как заявление попало в прессу, Каваллин пришла на местное телевидение и дала громкое интервью. Из него стали известны новые жуткие подробности — девушка утверждала, что однажды Антони фактически держал ее в плену, забрав паспорт. А еще у футболиста сохранились криминальные связи в Бразилии — из-за этого она боится возмездия, считая, что Антони может разобраться с ней — как через друзей-бразильцев, так и лично, — ведь у него есть доступ к огнестрельному оружию.
Пока история только набирает обороты. Антони хранит молчание, клуб также не комментировал ситуацию. А девушка тем временем собирается написать заявление не только в Бразилии, но и в Англии — чтобы точно наказать виновного. Пока ясно одно — если обвинения подтвердятся, то 100 миллионов, потраченные «МЮ», просто сгорят. Хотя бразилец и стал практически основным игроком при Эрике тен Хаге, играл он явно не на эти деньги, до конца не раскрылся и может не раскрыться вовсе.
Болельщики, впрочем, не спешат «отменять» Антони — в его соцсетях относительно спокойно, а многие и вовсе выражают слова поддержки. В аккаунтах «МЮ» на эту тему ни слова — никакой травли. Это не сравнить с тем, что было с Гринвудом — у Мэйсона все дошло до удаления его модельки из футбольных симуляторов. Но, возможно, с делом Антони это еще впереди.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6