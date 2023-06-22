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Сегодня, 12:15

В «МЮ» новый скандал: Антони угрожал своей бывшей девушке убийством. Что об этом известно

Артем Белинин
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Антони и Габриэла Каваллин.
Фото Reuters, Соцсети
В этом деле жуткие подробности.

«Манчестер Юнайтед» преследуют скандалы: в январе 2022 года из-за обвинения в домашнем насилии от тренировок был отстранен Мэйсон Гринвуд. Это случилось после признаний Харриет Робсон, девушки 21-летнего полузащитника «дьяволов», которая заявила об избиении и изнасиловании — с аудио- и видеодоказательствами.

Правда, спустя полтора года у пары все хорошо — Харриет забрала заявление, выкладывает милые фотографии в соцсетях и, кажется, беременна. По данным английских таблоидов, дело идет к свадьбе. Но карьере Гринвуда это пока никак не помогло — в состав «МЮ» его не вернули, но хотя бы есть слухи о переходе в другой чемпионат (Турции или Италии).

А вот у другого игрока «Юнайтед» все только начинается — 6 июня один из самых дорогих футболистов «дьяволов» в истории, 100-миллионный Антони, был обвинен своей бывшей девушкой Габриэлой Каваллин в насилии и удержании в плену. Причем вещи, которые бразилец вытворял со своей подругой, звучат действительно страшно. Но обо всем по порядку.

Антони.
Фото Reuters

6 июня бразильское издание Globo сообщило, что им поступила эксклюзивная информация из полицейского участка в Сан-Паулу: известный местный диджей Габриэла Каваллин написала заявление на Антони. Она была напугана и требовала немедленной защиты.

Детали всплыли быстро — на этот раз постарался ESPN Brasil. Так, речь шла о четырех эпизодах:

— В июле 2022 года Антони и Габриэла поссорились на вечеринке. Футболист буквально за волосы затащил девушку в машину, скандалил и угрожал убить себя, ее и их общего ребенка (Каваллин была беременна — позднее случился выкидыш).

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— В январе 2023 года — новый страшный эпизод. Со слов девушки, Антони напал на Габриэлу, в результате чего у нее сместился силиконовый имплант, вызвавший внутреннее кровотечение. Пришлось наложить около 40 швов.

— Весна 2023 года — еще одна травма. На этот раз Антони не смогла остановить даже его мама — он все равно ранил Габриэлу осколками стекла, в качестве доказательства она предоставила фото шрама.

— В мае девушка все же уехала от незадачливого бойфренда в Бразилию, но он достал ее и там — угрозами. Она испугалась и пошла в полицию.

Габриэла Каваллин.
Фото Соцсети

Через 12 дней, после того как заявление попало в прессу, Каваллин пришла на местное телевидение и дала громкое интервью. Из него стали известны новые жуткие подробности — девушка утверждала, что однажды Антони фактически держал ее в плену, забрав паспорт. А еще у футболиста сохранились криминальные связи в Бразилии — из-за этого она боится возмездия, считая, что Антони может разобраться с ней — как через друзей-бразильцев, так и лично, — ведь у него есть доступ к огнестрельному оружию.

Пока история только набирает обороты. Антони хранит молчание, клуб также не комментировал ситуацию. А девушка тем временем собирается написать заявление не только в Бразилии, но и в Англии — чтобы точно наказать виновного. Пока ясно одно — если обвинения подтвердятся, то 100 миллионов, потраченные «МЮ», просто сгорят. Хотя бразилец и стал практически основным игроком при Эрике тен Хаге, играл он явно не на эти деньги, до конца не раскрылся и может не раскрыться вовсе.

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Болельщики, впрочем, не спешат «отменять» Антони — в его соцсетях относительно спокойно, а многие и вовсе выражают слова поддержки. В аккаунтах «МЮ» на эту тему ни слова — никакой травли. Это не сравнить с тем, что было с Гринвудом — у Мэйсона все дошло до удаления его модельки из футбольных симуляторов. Но, возможно, с делом Антони это еще впереди.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
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