В «МЮ» новый скандал: Антони угрожал своей бывшей девушке убийством. Что об этом известно

В этом деле жуткие подробности.

«Манчестер Юнайтед» преследуют скандалы: в январе 2022 года из-за обвинения в домашнем насилии от тренировок был отстранен Мэйсон Гринвуд. Это случилось после признаний Харриет Робсон, девушки 21-летнего полузащитника «дьяволов», которая заявила об избиении и изнасиловании — с аудио- и видеодоказательствами.

Правда, спустя полтора года у пары все хорошо — Харриет забрала заявление, выкладывает милые фотографии в соцсетях и, кажется, беременна. По данным английских таблоидов, дело идет к свадьбе. Но карьере Гринвуда это пока никак не помогло — в состав «МЮ» его не вернули, но хотя бы есть слухи о переходе в другой чемпионат (Турции или Италии).

А вот у другого игрока «Юнайтед» все только начинается — 6 июня один из самых дорогих футболистов «дьяволов» в истории, 100-миллионный Антони, был обвинен своей бывшей девушкой Габриэлой Каваллин в насилии и удержании в плену. Причем вещи, которые бразилец вытворял со своей подругой, звучат действительно страшно. Но обо всем по порядку.

Антони. Фото Reuters

6 июня бразильское издание Globo сообщило, что им поступила эксклюзивная информация из полицейского участка в Сан-Паулу: известный местный диджей Габриэла Каваллин написала заявление на Антони. Она была напугана и требовала немедленной защиты.

Детали всплыли быстро — на этот раз постарался ESPN Brasil. Так, речь шла о четырех эпизодах:

— В июле 2022 года Антони и Габриэла поссорились на вечеринке. Футболист буквально за волосы затащил девушку в машину, скандалил и угрожал убить себя, ее и их общего ребенка (Каваллин была беременна — позднее случился выкидыш).

— В январе 2023 года — новый страшный эпизод. Со слов девушки, Антони напал на Габриэлу, в результате чего у нее сместился силиконовый имплант, вызвавший внутреннее кровотечение. Пришлось наложить около 40 швов.

— Весна 2023 года — еще одна травма. На этот раз Антони не смогла остановить даже его мама — он все равно ранил Габриэлу осколками стекла, в качестве доказательства она предоставила фото шрама.

— В мае девушка все же уехала от незадачливого бойфренда в Бразилию, но он достал ее и там — угрозами. Она испугалась и пошла в полицию.

Габриэла Каваллин. Фото Соцсети

Через 12 дней, после того как заявление попало в прессу, Каваллин пришла на местное телевидение и дала громкое интервью. Из него стали известны новые жуткие подробности — девушка утверждала, что однажды Антони фактически держал ее в плену, забрав паспорт. А еще у футболиста сохранились криминальные связи в Бразилии — из-за этого она боится возмездия, считая, что Антони может разобраться с ней — как через друзей-бразильцев, так и лично, — ведь у него есть доступ к огнестрельному оружию.

Пока история только набирает обороты. Антони хранит молчание, клуб также не комментировал ситуацию. А девушка тем временем собирается написать заявление не только в Бразилии, но и в Англии — чтобы точно наказать виновного. Пока ясно одно — если обвинения подтвердятся, то 100 миллионов, потраченные «МЮ», просто сгорят. Хотя бразилец и стал практически основным игроком при Эрике тен Хаге, играл он явно не на эти деньги, до конца не раскрылся и может не раскрыться вовсе.

Болельщики, впрочем, не спешат «отменять» Антони — в его соцсетях относительно спокойно, а многие и вовсе выражают слова поддержки. В аккаунтах «МЮ» на эту тему ни слова — никакой травли. Это не сравнить с тем, что было с Гринвудом — у Мэйсона все дошло до удаления его модельки из футбольных симуляторов. Но, возможно, с делом Антони это еще впереди.