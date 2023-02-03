С молодой звезды «МЮ» сняли обвинения в изнасиловании. Но клуб не возвращает Гринвуда в состав

Громкое дело вокруг форварда «Манчестер Юнайтед» закрыто. Или нет?

Год в изгнании

Все началось в январе 2022 года. Карьера 20-летнего нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда на тот момент складывалась хорошо — в сезоне-2021/22 англичанин забил шесть мячей и часто выходил в стартовом составе команды. Но в один день все рухнуло: девушка футболиста Харриет Робсон опубликовала в соцсетях кровавые фото и видео с побоями. Одно из них она подписала словами: «Для всех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной на самом деле». Помимо этого, девушка выложила аудиозапись, на которой якобы Гринвуд пытается принудить ее к сексу.

Такой контент всех шокировал. «МЮ» в тот же день отстранил игрока от тренировок и матчей «на неопределенный срок», Nike разорвал контракт с Гринвудом, и даже из FIFA 22 футболиста мигом удалили. Сам Мэйсон сперва был арестован по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений, а позже полиция добавила к этому еще и угрозы убийством.

Мэйсон Гринвуд. Фото Global Look Press

Освобождение под залог

Гринвуд провел под арестом несколько дней, а затем был отпущен под залог. Никаких публичных комментариев от него не последовало, как и от его девушки. Хотя отец Харриет сразу после ареста молодого человека своей дочери заявил, что она выложила фото не по своей инициативе: «Она сказала, что ее телефон взломали. Мы попросили ее удалить все, она это и сделала, но было уже поздно. Она расстроена, так как не хотела, чтобы все это попало в интернет. Гринвуд был частью нашей семьи два-три года, но в последнее время их отношения складывались не лучшим образом».

Расследование продолжалось год. «МЮ» все это время платил футболисту зарплату (75 тысяч фунтов в неделю) и не удалял его профиль с сайта, хотя прекратил продавать футболки с его фамилией. Гринвуд усилил охрану дома, а ему самому в июне 2022 года продлили освобождение под залог. В октябре Мэйсон был арестован еще раз: он нарушил условия нахождения под залогом и встретился с Харриет. Тогда же ему официально были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, а также нападении с причинением телесных повреждений. Однако Гринвуда снова отпустили под залог. Приговор должен был быть озвучен в конце 2023 года.

Визиты к бывшей

Футболист не раз контактировал с жертвой. В ноябре газета The Sun выяснила, что Гринвуд ездил к Робсон и даже купил ей украшение стоимостью 86 фунтов. В соцсетях они обратно подписались друг на друга, и примерно в то же время начали разрастаться слухи о том, что пара если и не помирилась, то о чем-то договорилась.

2 февраля все обвинения с Гринвуда были сняты. Полиция Большого Манчестера сделала официальное заявление: «Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины прекращено, он более не подвергается уголовному преследованию. Отказ важных свидетелей от показаний, а также появление новых материалов означали, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В данных обстоятельствах мы обязаны прекратить дело».

Мэйсон Гринвуд с девушкой. Фото Соцсети

Гринвуд вздохнул с облегчением. Он лаконично отреагировал на новость: «Рад, что этот вопрос теперь решен. Хочу поблагодарить семью, близких и друзей за поддержку». Ожидалось, что «МЮ» выпустит радостный пресс-релиз, но клуб решил пока не возвращать Мэйсона к тренировкам и провести внутреннее расследование. Причем сроки этого процесса не обозначены, так что тянуться оно может бесконечно.

Возвращение на поле — скоро?

Что дальше? Похоже, «Юнайтед» боится осквернить свою репутацию даже в условиях снятых обвинений. Контракт Гринвуда действует до 2025 года, и, вполне вероятно, летом англичанина просто продадут. Впрочем, у Эрика тен Хага может быть иное мнение — главного тренера о Гринвуде пока не спрашивали.

Интересно, как поступит сам Мэйсон. Ему обрубили крылья на взлете — год без футбола в этих обстоятельствах означает серьезный удар по карьере. Его имя теперь будет неразрывно связано с этим делом, и по-хорошему, он должен подать в суд за клевету. Но станет ли?