С молодой звезды «МЮ» сняли обвинения в изнасиловании. Но клуб не возвращает Гринвуда в состав
Год в изгнании
Все началось в январе 2022 года. Карьера 20-летнего нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда на тот момент складывалась хорошо — в сезоне-2021/22 англичанин забил шесть мячей и часто выходил в стартовом составе команды. Но в один день все рухнуло: девушка футболиста Харриет Робсон опубликовала в соцсетях кровавые фото и видео с побоями. Одно из них она подписала словами: «Для всех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной на самом деле». Помимо этого, девушка выложила аудиозапись, на которой якобы Гринвуд пытается принудить ее к сексу.
Такой контент всех шокировал. «МЮ» в тот же день отстранил игрока от тренировок и матчей «на неопределенный срок», Nike разорвал контракт с Гринвудом, и даже из FIFA 22 футболиста мигом удалили. Сам Мэйсон сперва был арестован по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений, а позже полиция добавила к этому еще и угрозы убийством.
Освобождение под залог
Гринвуд провел под арестом несколько дней, а затем был отпущен под залог. Никаких публичных комментариев от него не последовало, как и от его девушки. Хотя отец Харриет сразу после ареста молодого человека своей дочери заявил, что она выложила фото не по своей инициативе: «Она сказала, что ее телефон взломали. Мы попросили ее удалить все, она это и сделала, но было уже поздно. Она расстроена, так как не хотела, чтобы все это попало в интернет. Гринвуд был частью нашей семьи два-три года, но в последнее время их отношения складывались не лучшим образом».
Расследование продолжалось год. «МЮ» все это время платил футболисту зарплату (75 тысяч фунтов в неделю) и не удалял его профиль с сайта, хотя прекратил продавать футболки с его фамилией. Гринвуд усилил охрану дома, а ему самому в июне 2022 года продлили освобождение под залог. В октябре Мэйсон был арестован еще раз: он нарушил условия нахождения под залогом и встретился с Харриет. Тогда же ему официально были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, а также нападении с причинением телесных повреждений. Однако Гринвуда снова отпустили под залог. Приговор должен был быть озвучен в конце 2023 года.
Визиты к бывшей
Футболист не раз контактировал с жертвой. В ноябре газета The Sun выяснила, что Гринвуд ездил к Робсон и даже купил ей украшение стоимостью 86 фунтов. В соцсетях они обратно подписались друг на друга, и примерно в то же время начали разрастаться слухи о том, что пара если и не помирилась, то о чем-то договорилась.
2 февраля все обвинения с Гринвуда были сняты. Полиция Большого Манчестера сделала официальное заявление: «Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины прекращено, он более не подвергается уголовному преследованию. Отказ важных свидетелей от показаний, а также появление новых материалов означали, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В данных обстоятельствах мы обязаны прекратить дело».
Гринвуд вздохнул с облегчением. Он лаконично отреагировал на новость: «Рад, что этот вопрос теперь решен. Хочу поблагодарить семью, близких и друзей за поддержку». Ожидалось, что «МЮ» выпустит радостный пресс-релиз, но клуб решил пока не возвращать Мэйсона к тренировкам и провести внутреннее расследование. Причем сроки этого процесса не обозначены, так что тянуться оно может бесконечно.
Возвращение на поле — скоро?
Что дальше? Похоже, «Юнайтед» боится осквернить свою репутацию даже в условиях снятых обвинений. Контракт Гринвуда действует до 2025 года, и, вполне вероятно, летом англичанина просто продадут. Впрочем, у Эрика тен Хага может быть иное мнение — главного тренера о Гринвуде пока не спрашивали.
Интересно, как поступит сам Мэйсон. Ему обрубили крылья на взлете — год без футбола в этих обстоятельствах означает серьезный удар по карьере. Его имя теперь будет неразрывно связано с этим делом, и по-хорошему, он должен подать в суд за клевету. Но станет ли?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
4
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
5
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|
6
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
7
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|32-30
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
16
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
19
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|
20
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|- : -
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|16
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2