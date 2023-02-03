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С молодой звезды «МЮ» сняли обвинения в изнасиловании. Но клуб не возвращает Гринвуда в состав

Гоша Чернов
Корреспондент
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Мэйсон Гринвуд.
Фото Global Look Press
Мэйсон Гринвуд.
Фото Global Look Press
Мэйсон Гринвуд с девушкой.
Фото Соцсети
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Громкое дело вокруг форварда «Манчестер Юнайтед» закрыто. Или нет?

Год в изгнании

Все началось в январе 2022 года. Карьера 20-летнего нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда на тот момент складывалась хорошо — в сезоне-2021/22 англичанин забил шесть мячей и часто выходил в стартовом составе команды. Но в один день все рухнуло: девушка футболиста Харриет Робсон опубликовала в соцсетях кровавые фото и видео с побоями. Одно из них она подписала словами: «Для всех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд делает со мной на самом деле». Помимо этого, девушка выложила аудиозапись, на которой якобы Гринвуд пытается принудить ее к сексу.

Мейсон Гринвуд. С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда сняты обвинения в попытке изнасилования и нападении

Такой контент всех шокировал. «МЮ» в тот же день отстранил игрока от тренировок и матчей «на неопределенный срок», Nike разорвал контракт с Гринвудом, и даже из FIFA 22 футболиста мигом удалили. Сам Мэйсон сперва был арестован по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений, а позже полиция добавила к этому еще и угрозы убийством.

Мэйсон Гринвуд. Фото Global Look Press
Мэйсон Гринвуд.
Фото Global Look Press

Освобождение под залог

Гринвуд провел под арестом несколько дней, а затем был отпущен под залог. Никаких публичных комментариев от него не последовало, как и от его девушки. Хотя отец Харриет сразу после ареста молодого человека своей дочери заявил, что она выложила фото не по своей инициативе: «Она сказала, что ее телефон взломали. Мы попросили ее удалить все, она это и сделала, но было уже поздно. Она расстроена, так как не хотела, чтобы все это попало в интернет. Гринвуд был частью нашей семьи два-три года, но в последнее время их отношения складывались не лучшим образом».

Расследование продолжалось год. «МЮ» все это время платил футболисту зарплату (75 тысяч фунтов в неделю) и не удалял его профиль с сайта, хотя прекратил продавать футболки с его фамилией. Гринвуд усилил охрану дома, а ему самому в июне 2022 года продлили освобождение под залог. В октябре Мэйсон был арестован еще раз: он нарушил условия нахождения под залогом и встретился с Харриет. Тогда же ему официально были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, а также нападении с причинением телесных повреждений. Однако Гринвуда снова отпустили под залог. Приговор должен был быть озвучен в конце 2023 года.

Мэйсон Гринвуд. В АПЛ — настоящая волна сексуального насилия. Три случая за полгода — это кошмар

Визиты к бывшей

Футболист не раз контактировал с жертвой. В ноябре газета The Sun выяснила, что Гринвуд ездил к Робсон и даже купил ей украшение стоимостью 86 фунтов. В соцсетях они обратно подписались друг на друга, и примерно в то же время начали разрастаться слухи о том, что пара если и не помирилась, то о чем-то договорилась.

2 февраля все обвинения с Гринвуда были сняты. Полиция Большого Манчестера сделала официальное заявление: «Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины прекращено, он более не подвергается уголовному преследованию. Отказ важных свидетелей от показаний, а также появление новых материалов означали, что больше нет реальной перспективы вынесения обвинительного приговора. В данных обстоятельствах мы обязаны прекратить дело».

Мэйсон Гринвуд с девушкой. Фото Соцсети
Мэйсон Гринвуд с девушкой.
Фото Соцсети

Гринвуд вздохнул с облегчением. Он лаконично отреагировал на новость: «Рад, что этот вопрос теперь решен. Хочу поблагодарить семью, близких и друзей за поддержку». Ожидалось, что «МЮ» выпустит радостный пресс-релиз, но клуб решил пока не возвращать Мэйсона к тренировкам и провести внутреннее расследование. Причем сроки этого процесса не обозначены, так что тянуться оно может бесконечно.

Мейсон Гринвуд. «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после того, как с Гринвуда были сняты все обвинения

Возвращение на поле — скоро?

Что дальше? Похоже, «Юнайтед» боится осквернить свою репутацию даже в условиях снятых обвинений. Контракт Гринвуда действует до 2025 года, и, вполне вероятно, летом англичанина просто продадут. Впрочем, у Эрика тен Хага может быть иное мнение — главного тренера о Гринвуде пока не спрашивали.

Интересно, как поступит сам Мэйсон. Ему обрубили крылья на взлете — год без футбола в этих обстоятельствах означает серьезный удар по карьере. Его имя теперь будет неразрывно связано с этим делом, и по-хорошему, он должен подать в суд за клевету. Но станет ли?

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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