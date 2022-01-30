Игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо

Игрок «МЮ» в центре скандала.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обвинен в насилии в отношении своей бывшей девушки Харриет Робсон. Сегодня ночью модель опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлено окровавленное лицо, а также синяки на руках и ногах.

«Для всех, кто хотел знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон.

Pacarnya Greenwood speak up jika dirinya menerima kekerasan.. ?? pic.twitter.com/Krc7C1UnWq — Extra Time Indonesia (@idextratime) January 30, 2022

Также она выложила несколько голосовых сообщений с Гринвудом, на которых слышно, как футболист принуждает ее к сексу, несмотря на отказ Робсон.

Mason Greenwood forcing his ex girlfriend to have sex with him recorded... this is genuinely sickening to hear pic.twitter.com/t5hkvfv4HJ — ? (@erlingtxt) January 30, 2022

По старым видео можно понять, что голос на аудио совпадает с голосом футболиста «Манчестер Юнайтед».

More evidence

The voice matches pic.twitter.com/PPZ7VDiMgn — CFC Jay ?? (@jaylen_kay) January 30, 2022

Спустя пару часов все фото и истории в аккаунте Харриет были удалены, ее профиль в Instagram теперь без публикаций. Возможно, аккаунт заморозили службы соцсети.

Клуб отреагировал на инцидент с обвинениями в адрес его футболиста: «Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. «МЮ» не оправдывает насилие любого рода». Сам Гринвуд публично пока никак не реагирует на случившееся.

Man Utd: «We are aware of images and allegations circulating on social media. We will not make any further comment until the facts have been established. Manchester United does not condone violence of any kind.» — Simon Stone (@sistoney67) January 30, 2022

Ранее сообщалось, что пара рассталась еще в 2020 году. Вероятно, это связано с инцидентом в расположении сборной Англии: в сентябре 2020 года Гринвуд вместе с Филом Фоденом привел в отель команды в Исландии двух девушек накануне игры со сборной Дании. Главный тренер сборной Гарет Саутгейт тогда отстранил футболистов от команды. Скандал повлиял на отношения Гринвуда с его девушкой — они расстались, но спустя восемь месяцев продолжили отношения, выкладывая совместные фото и видео в социальных сетях.

Чуть позже пара снова рассталась. Гринвуд и Харриет знакомы друг с другом еще со школьных времен — они учились в школе Эштон-он-Мерси в Манчестере.

Пока не сообщается о каких-то официальных обвинениях — неизвестно, обратилась ли Харриет Робсон в полицию, чтобы сообщить о преступлении. Но имидж Гринвуда уже подпорчен окончательно: до закрытия трансферного окна в «МЮ» наверняка задумаются о расставании со своим воспитанником.

20-летний футболист и раньше попадал в скандалы: снимал трехэтажный дом, где проводил вечеринки и вынуждал соседей обращаться в полицию, опаздывал на тренировки, водил девушек в отель сборной. Но случай с Робсон куда серьезнее и может стоить Гринвуду карьеры.

Вся эта история проходит на фоне обвинений другого скандального игрока из Манчестера — Бенжамена Менди, которого в начале января освободили из тюрьмы под залог. Бывший футболист «Манчестер Сити» обвиняется в восьми случаях преступления на сексуальной почве и ближайшие полгода проведет под домашнем арестом.

Конечно, случай с Гринвудом не настолько серьезный, но если девушка обратится в полицию с прямыми доказательствами, то Мэйсона тоже ждут большие проблемы. И расторжение контракта с «МЮ» — самая малая из возможных.

Даже если Гринвуда не привлекут к ответственности, все равно его ждет публичное осуждение и постоянный стресс, его имидж уже подорван. В Instagram сотни гневных сообщений под последним постом футболиста в духе: «Твоей карьере конец». Все идет действительно именно к такому итогу?

На счету 20-летнего Гринвуда 1 матч за сборную Англии. В нынешнем сезоне он провел за «МЮ» 24 матча, забил 6 голов.