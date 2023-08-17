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Как Роналду перестал быть мальчиком и стал мужчиной: первые годы Криштиану в «Манчестер Юнайтед»

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Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images
Начало легенды.

С уходом Неймара в «Аль-Хиляль» в Европе не осталось ни одного из шестерых футболистов, входивших в великие тройки MSN (Месси, Суарес, Неймар; «Барселона») и BBC (Бензема, Бэйл, Криштиану; «Реал»). «Спорт-Экспресс» вспоминает, как 20 лет назад в АПЛ зажглась звезда Криштиану Роналду — первого из вышеупомянутой шестерки игрока, вышедшего на галактический уровень узнаваемости и хайпа.

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Олдскульные фанаты «Манчестер Юнайтед» горячо рекомендуют к просмотру видео: обзор матча 1-го тура АПЛ сезона-2003/04, «Манчестер Юнайтед» — «Болтон» 4:0, дебют Криштиану Роналду за «красных дьяволов». 18-летнего пацана, которого купили три дня назад, стадион встречает как большую звезду; на спине у Криштиану горделиво красуется номер 7 — еще несколько недель назад его носил Дэвид Бекхэм, ушедший за 37,5 миллиона евро в мадридский «Реал».

Культовая семерка имени Бекхэма и Кантона, ошеломляюще теплый прием на «Олд Траффорд» — чем подающий надежды вингер из «Спортинга» заслужил такое внимание суперклуба? Все очень просто: Криштиану Роналду — живое олицетворение валидности подхода Fake it till you make it (притворяйся, пока это не станет правдой), человек, который с первых же дней карьеры вел себя как большая звезда.

Режиссер Илья Найшуллер рассказывал, что перед встречей с Сашей Бароном Коэном в США ему посоветовали арендовать лакшери-автомобиль, какой-нибудь красный «Феррари». «Иначе Саша Барон Коэн просто не поверит в серьезность твоих притязаний».

Роналду, хоть и родился в бедной семье с алкоголиком-отцом, такое ощущение, что впитал этот принцип с молоком матери. В том самом товарняке «Спортинга» и «МЮ», после которого Алекс Фергюсон принял окончательное решение купить Криштиану, дерзкий португалец выделялся на поле, как красный «Феррари».

Выделялся не только благодаря финтам и другим спортивным навыкам (читай: техническим характеристикам, мощности двигателя, выраженной в лошадиных силах, и т. д.), но и чисто визуально. Саженью в плечах, которые юнец Сантуш Авейру по-петушиному расправлял. Манерой бега, языком тела, который ясно и недвусмысленно артикулировал: «Смотрите на меня. Примите меня как вашего идола».

Характерный момент: 1 ноября 2003 год Роналду забивает свой первый гол за «Манчестер Юнайтед». Знаменитая стойка перед исполнением штрафного — уже присутствует. В Новое время с такой же скрупулезностью свой медийный образ будет выстраивать Килиан Мбаппе.

За образом, за стилем молодой Криштиану следил не менее тщательно, чем за режимом питания и тренировок. Обратите внимание на легкое мелирование и сережку в ухе (их тогда еще не запретили на поле) — рекрут из «Спортинга» был ответственным щеголем, назубок выучившим правило о дельном человеке и красе ногтей.

https://twitter.com/TheCristianoFan/status/634702352952389632

Криштиану Роналду с мелированными волосами.
Фото Getty Images

Как только мелирование и пирсинг ушей ушли из авангарда моды в арьергард, они исчезли и из образа Роналду — а когда все вокруг захотели «попу как у Ким», рядом с португальцем фигурой в Музее Тюссо выросла Джорджина Родригес.

Джорджина Родригес.
Фото Global Look Press

Зудящее очарование молодого Криштиану было таким сильным, что «Олд Траффорд» поддался ему моментально. В игре с «Болтоном» он вышел на полчаса, отвозил оба фланга и поучаствовал во втором голе — экзальтированные фанаты сразу же начали требовать для него места в основе. Сэр Алекс Фергюсон, планировавший давать проспекту шансы постепенно, потом признался: он, уважаемый всеми мэтр, почувствовал «давление обстановки». Все хотели, чтобы Криштиану играл — и на следующий домашний матч «МЮ» в АПЛ он уже вышел в старте.

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Первые три года Роналду в Манчестере (2003/04, 2004/05 и 2005/06) — годы учиненной Фергюсоном перестройки, когда титул в АПЛ брали непобедимый «Арсенал» и «Челси» Жозе Моуринью. Пока «МЮ» временно не боролся за чемпионство, Криштиану зажигал в кубках: в 2004-м забил победный гол в финале Кубка Англии с «Миллуоллом» (3:0), в 2006-м — отличился в финале Кубка лиги с «Уиганом» (4:0). Это были первые трофеи в коллекции будущего обладателя «Золотого мяча», если не считать совсем уж скромный Суперкубок Португалии-2002.

Переломный период в карьере раннего Криштиану — сезон-2006/07 и все, что предшествовало его старту. В этот период случились сразу три события, давшие толчок эволюции португальца — переходу от беби-фейса к облику серьезного мужчины, способного на серьезные подвиги.

Событие первое: удаление Уэйна Руни на чемпионате мира-2006, после которого большая часть Англии устроила Криштиану травлю. Газета The Sun тогда писала (как обычно, ссылаясь на непроверенного источника): «За завтраком Руни сказал, что разорвет Роналду на две части. И никто ему не помешает». А сам португалец переживал не из-за Уэйна, а из-за фанатов — боялся, что по возвращении в АПЛ его будут освистывать на каждой игре.

1&nbsp;июля 2006 года. Гельзенкирхен. Англия&nbsp;&mdash; Португалия&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 1:3. Уэйн Руни толкает Криштиану Роналду. Англичане ненавидели Роналду — в 2006-м Руни удалили из-за его жалобы. Подлый поступок Криштиану

В тот момент легким выходом было бы потребовать трансфер в другой чемпионат — однако Криштиану решил встретить потенциальную проблему лицом к лицу, нежели убежать от нее. Позже сэр Алекс отмечал: если бы Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» из-за инцидента с Руни, он бы показал себя слабым человеком.

«Руни сам тогда позвонил Роналду и сказал, что между ними не будет никаких проблем. Уэйн даже признался мне, что готов дать интервью на эту тему, чтобы ее окончательно забыли. Что касается меня, то я сказал Криштиану, что он прослывет не самым сильным человеком, если в такой ситуации покинет «МЮ», — пишет Фергюсон в автобиографии 2013 года.

Событие второе: летом 2006 года «МЮ» продал Руда ван Нистелроя в «Реал». Голландец был единственным игроком «красных дьяволов», с которым Роналду по-настоящему конфликтовал: Руд относился к португальцу снисходительно и «зло над ним шутил». Последней каплей стали слова Ван Нистелроя о том, что в лице ассистента Фергюсона Карлуша Кейруша Криштиану «нашел нового папика» — сказанные после того, как родной отец Роналду умер от алкоголизма.

Извинений Ван Нистелроя португалец не принял, и в преддверии лета-2006 Фергюсон решил от него избавиться. Роналду, очевидно, воспринял это как свидетельство доверия — и дополнительно окреп психикой, отчаянно требовавшей врачевания еще после трагичного финала Евро-2004 между португальцами и греками.

Криштиану Роналду после финала Евро-2004 между сборными Португалии и Греции.
Фото Global Look Press

Событие третье: по ходу сезона-2006/07 в «МЮ» на должность тренера по развитию технических навыков был назначен Рене Меленстен — тот самый, что через несколько лет на недолгое время станет главным в «Анжи». Мелестен довершит превращение Криштиану из мальчика в мужчину — но если инцидент с Руни научит Роналду действовать наперекор страхам, а сэр Алекс подпитает его эго, то голландский специалист займется его технической базой.

Идея Мелестена заключалась в том, чтобы сделать из португальца нападающего-киллера. Рене был на 100% уверен, что Криштиану может забивать по 30 и больше голов за сезон — но для этого ему требовались дополнительные тренировки.

«Во время первого занятия мы обсуждали образ мыслей Криштиану во время голевых моментов, — рассказывал Мелестен. — Я призывал его присмотреться к Линекеру, Сульшеру, Ширеру, Ван Нистелрою, которые получали мяч и переправляли его в ворота. Роналду же, получая мяч, думал о красоте, о том, что надо ударить в девятку. Я должен был избавить его от этих мыслей, говорил: «Не имеет значения, как ты забиваешь, главное — чтобы мяч оказался в воротах. Пришло время поставить несимпатичные, трудовые голы наравне с изысканными»».

С Роналду голландец отрабатывал следующее упражнение: Криштиану стоял спиной к воротам и должен был называть цвет угла, в который он намерен попасть. «Таким образом он заранее знал, куда будет бить. Мы хотели, чтобы это вышло на подсознательный уровень», — отмечал Мелестен.

Методичная работа над собой давала плоды: если в сезоне-2005/06 Роналду забил всего девять голов в АПЛ, то через год он записал в свой актив уже 17. А как для португальца сложился сезон-2007/08, не стоит и напоминать: 31 гол в премьер-лиге, завораживающий прыжок на фоне ночной Москвы (в финале Лиги чемпионов), как вишенка на торте — «Золотой мяч», последний перед четырехлетней доминацией Лео Месси.

***

Фото Соцсети

«Рио Фердинанд рассказал мне историю, как Роналду стоял голый перед зеркалом, проводил рукой по волосам и приговаривал: «Вау, какой я красивый», — рассказывал бывший футболист сборной Англии Питер Крауч.

Нарциссизм Криштиану, безусловно, может раздражать, но спустя годы и нам стоит признать: его гонор был справедливым. Впервые появившись под софитами «Олд Траффорд» в матче с «Болтоном», Роналду попросил его обожать — а потом, засучив рукава, начал работать, чтобы не подвести публику, ответившую на его флирт радикальной любовью.

То есть буквально как мужчина ответил за слова — а в мире, трещащем по швам от натиска постправды и наглости фейк-ньюс, это и есть самое ценное, что каждый из нас может сделать.

Борис Елкин

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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