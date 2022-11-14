«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни

Как теперь возвращаться на «Олд Траффорд»?

Перед стартом чемпионата мира, сразу после того как европейский клубный футбол ушел на зимнюю паузу, Криштиану Роналду взорвал информационную бомбу. Португалец дал интервью одному из ведущих британских журналистов Пирсу Моргану. И оно произвело настоящий фурор из-за жестких выпадов во все стороны — начиная от тренера тен Хага и заканчивая бывшим одноклубником Руни.

Но для начала контекст. В этом сезоне в «МЮ» у Роналду все складывается очень скверно. Регулярно он играл лишь в Лиге Европы (где набрал 2+2 на групповом этапе), в матчах АПЛ Криштиану в основном сидел на скамейке запасных. В последние несколько недель с ним в «Юнайтед» происходят странные вещи. Сначала Роналду показательно покинул стадион до финального свистка матча с «Тоттенхэмом», когда были исчерпаны все слоты замен. Тен Хаг в воспитательных целях не включил его в заявку на следующий матч с «Челси», зато затем Криштиану появился в основе в двух турах кряду и отыграл по 90 минут. Что случилось дальше — загадка. Роналду не попал в заявку сперва на матч Кубка Лиги, а затем и на последнюю перед зимней паузой игру в АПЛ. Тен Хаг заявил, что ветеран болеет, но после выхода интервью есть сомнения, правда ли это.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Что сказал Роналду

К слову, по тен Хагу Роналду прошелся жестче всего: «Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя».

Припечатал Криштиану Роналду и Ральфа Рангника, который в прошлом сезоне примчался на «Олд Траффорд», хотя имел соглашение с «Локомотивом»: «Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом «Манчестер Юнайтед»? Я даже никогда не слышал о нем».

Полетела ответка и экс-одноклубнику Уэйну Руни, который в одном из интервью назвал поведение Роналду неприемлемым для «МЮ»: «Я понимаю, почему он так сильно критикует меня. Может, потому что он уже завершил карьеру, а я до сих пор выступаю на высоком уровне? Но я не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это правда».

Но, конечно же, главной темой было положение Криштиану в «Манчестер Юнайтед» — португалец считает, что его предали: «Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед». Я раздражен тем, что меня сделали козлом отпущения, которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне».

Ну и об общей ситуации в клубе: «Я думаю, что фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я перешел в «Манчестер Юнайтед». С тех пор как сэр Алекс Фергюсон ушел, я не вижу никакого прогресса в клубе. Ничего не изменилось. Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить. Не изменилось ничего — не только джакузи и бассейн, даже тренажерный зал. Все это замерло во времени, и это меня удивило. Я думал, увижу другие технологии и инфраструктуру, но тут многое осталось тем же, что я видел в 21, 22 и 23 года. Некоторые вещи внутри клуба мешают нам достичь того же уровня, что «Ман Сити», «Ливерпуль», а сейчас и «Арсенал». Клуб калибра «МЮ» должен быть в топ-3. Как говорил Пикассо, сперва нужно разрушить все и затем выстроить заново. И если начнут с меня, это не проблема».

Криштиану Роналду у трибуны болельщиков соперника. Фото Reuters

Что будет дальше

Sky Sports, анализируя игру Криштиану, пишет, что в «Манчестер Юнайтед» узнали об интервью лишь в воскресенье. В клубе не понимают, почему он решил высказать все это публично, и считают, что таким образом Роналду проявил неуважение к тренеру и партнерам по команде.

Кстати, на днях и сам Эрик тен Хаг дал большое интервью Sky Sports, в котором обсуждалась и тема Роналду. Вот что сказал голландский специалист:

«Криштиану всегда доставляет проблемы сопернику, потому что является одним из лучших в мире. С ним здорово работать. Футболисты счастливы, что он с нами в раздевалке. Но все же ты не будешь получать преференции исключительно за заслуги прошлого, судят тебя по тому, что ты делаешь в настоящем. В этом сезоне Роналду уже показал, что может оказывать влияние на матчи. Когда он хорош, может что-то изменить. Я пытаюсь подталкивать его к этому дальше».

Пока в «Манчестер Юнайтед» не объявили о санкциях в отношении Криштиану, однако сложно представить, как Роналду собирается возвращаться в клуб после чемпионата мира в Катаре. Пока кажется, что португалец сознательно сжигает мосты, так как понимает, что в нынешнем «МЮ» больше играть не будет. Трансферное окно в Европе открывается 1 января, и, скорее всего, нас ждет очередной сериал про отъезд Роналду с «Олд Траффорд».