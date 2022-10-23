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Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом

Отдел футбола «СЭ»
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Криштиану Роналду.
Главная защита португальца.

Почему Катя Авейру сравнила Роналду с Иисусом

Криштиану Роналду переживает не самый приятный период в карьере. И это мягко говоря. Португалец не может смириться с ролью запасного и время от времени из-за этого психует. В матче с «Тоттенхэмом» он самовольно покинул скамейку запасных до финального свистка, когда понял, что на поле его не выпустят. И в итоге был отстранен от игры с «Челси».

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После ухода из «Реала» карьера Криштиану постепенно идет по нисходящей. Следовательно, он получает все больше критики и поводов для уязвления самолюбия. Сам Роналду корректен в высказываниях в прессе, но за него отрабатывают его сестры. Особенно старается старшая — Катя Авейру. Она старше Криштиану на восемь лет, с помощью брата построила карьеру певицы и даже собиралась поехать на Евровидение от Португалии. Сейчас Катя — светская львица с миллионом подписчиков в соцсетях, ведущая блог о здоровом образе жизни. Но в первую очередь общественность привлекают ее цитаты, связанные с Криштиану. На фоне истории с отстранением от матча с «Челси» она выдала очень странный пост в соцсетях, в котором сравнила брата с Иисусом:

«Мой брат, мой мальчик, мой воин. Тот, кто ушел из дома со слезами и болью, понять которую могут только близкие. Тот, кто построил замок из камней. А грешники, враги, судьи, не построившие и трети того, что он построил, — и есть камни... Они нечестивые, они — камни, из которых он строил. В Библии есть слова: «Его, отданного в вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим, вы руками язычников пригвоздили к кресту и убили».

Криштиану Роналду и Катя Авейру. Фото Соцсети
Криштиану Роналду и Катя Авейру. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Катя уже много лет защищает Криштиану: обвинила Португалию в неблагодарности и желала хейтерам отправиться в Сирию

Само собой, такое выступление вызвало реакцию негодования, особенно в набожной католической Португалии. Но на самом деле Катя Авейру уже не первый год зажигает в соцсетях, комментируя карьеру звездного брата. Первый ее яркий перформанс случился в 2015 году, когда вандалы разрисовали статую Роналду на его родном острове Мадейра после того, как он проиграл Месси в борьбе за «Золотой мяч»:

«К сожалению, вместе со мной на прекрасной Мадейре до сих пор живут дикари. Им лучше отправиться в Сирию и жить среди тех, кто не чтит ценности цивилизованного общества. Извиняюсь перед всеми, кто познал все горести войны, но я считаю, что некоторые люди не заслуживают ходить по земле, на которой живут».

Криштиану Роналду и&nbsp;Эрик тен Хаг. Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?

Впоследствии Катя еще раз крепко приложила соотечественников. В сентябре 2022-го, когда сборная Португалии вместе с Криштиану слабо выступили в Лиге наций, на команду обрушилась волна критики. Сестра встала на защиту Роналду и дала всем прикурить:

«Нынешние времена меня совсем не удивляют. Португальцы плюют в тарелку, из которой сами же и едят, так было всегда. Нужно протянуть руку тому, кто всегда помогал Португалии. Но болельщики могут быть только больными, мелочными, бездушными, глупыми и бесконечно неблагодарными. Всегда с тобой, мой король. Будь спокоен».

От Кати достается всем, кто осмеливается сомневаться в величии Криштиану. После красной карточки в Лиге чемпионов она писала: «Это позор всего футбола. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог все видит. Они еще заплатят за эти слезы». Кто такие «они», правда, не совсем понятно.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Семерка Криштиану Роналду. Фото Reuters
Фото Reuters

В том же 2018-м, когда «Золотой мяч» получил Лука Модрич, Катя выставила фотку брата с подписью «Лучший футболист мира для тех, кто разбирается в футболе». А чуть позже накатала большой пост про глобальный обман насчет эпидемии коронавируса. Само собой, в нем Криштиану упоминается тоже:

«Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо! Верю, что тысячи людей многое поймут сегодня об этой пандемии, тестах и мерах предосторожности, как я. Самый большой обман, что я видела в жизни. Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: «Хватит быть марионетками». Если у кого-то открылись глаза, пожалуйста, прочтите».

Доставалось и Флорентино Пересу. Президент «Реала» в ответ на вопрос болельщика о возможности вернуть Роналду ответил: «Опять? Ему 38 лет». Где-то в Португалии извергся вулкан:

«Уважай сначала себя, старик, тебе уже 75. Криштиану 38, но он прыгает на два метра и зависает в воздухе на три минуты, в его теле совсем нет жира».

Криштиану Роналду разминается в&nbsp;составе &laquo;МЮ&raquo; во&nbsp;время матча с &laquo;Тоттенхэмом&raquo;. «Абсолютный позор». Что звезды футбола думают о скандальном побеге Криштиану со стадиона

Но самая странная история с постом Кати Авейру произошла в 2019 году. На церемонии вручения «Золотого мяча» занявший второе место в голосовании Вирджил ван Дейк на вопрос журналиста об отсутствии Роналду на мероприятии небрежно бросил: «А он был соперником?» На следующий день появился гневный пост Кати, но с ним было что-то не так. Журналист Танкреди Палмери распространил скрин первой неотредактированной версии и распространил его. Тут же пошли слухи, что текст сестре написал Роналду. Дело в том, что вместо «он» в тексте постоянно мелькает «я».

«Дорогой Вирджил, Криштиану уже 1000 раз был там, куда добрался ты. Трижды становился чемпионом Англии и становился в ней лучшим игроком и бомбардиром. Кстати, я был моложе тебя. Потом перешел в «Реал» и стал лучшим там. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Этот клуб обыграл вас в финале ЛЧ. А еще он обыгрывал твою сборную в финале Лиги наций. Роналду не выиграл награду сегодня, хотя я уже выиграл важные турниры с командой».

Криштиану Роналду и Элма Авейру. Фото Соцсети
Криштиану Роналду и Элма Авейру.
Фото Соцсети

У Роналду есть вторая сестра — она тоже зажигает в соцсетях и защищает брата

Не отстает от старшей сестры и Элма Авейру, вторая сестра Криштиану. В 2020-м, после победы «Ювентуса» над «Барселоной» в Лиге чемпионов, девушка выложила коллаж, на котором Месси стоит на коленях перед Роналду, и написала: «Мой король. Лучший в истории. Гордость моей жизни».

Совсем недавно Элма раскритиковала руководство «МЮ», обвинив его в неуважении к брату. А весной 2022-го «прыгнула» на фанатов после критики Роналду, когда он выбил телефон из рук мальчика, страдающего аутизмом:

Криштиану Роналду. Роналду установил великое достижение, но все равно не станет основным в «МЮ». Что будет дальше с его карьерой?

«Моя великая и совершенная любовь. Самый красивый человек, которого я когда-либо встречала в мире. Свет, который беспокоит только тех, кто живет во тьме. Люди — одни из самых странных существ, которые живут на этой планете, они любят и в то же время ненавидят. Вот почему мы сталкиваемся с войнами, смертями, бесчеловечностью... Все настолько недовольны своей жизнью, что любят обсуждать жизнь других. Дорогой брат, ты никому ничего не должен доказывать, ты заставишь их всех замолчать».

Катя и Элма Авейру уже приучили всех, что валькириями налетают на обидчиков брата. В любой критической или просто неприятной для Роналду ситуации они заходят в соцсети и жгут напалмом. Насколько сам Криштиану вовлечен во все эти дела и как это сказывается на его репутации — вопрос открытый. Но нет сомнений, что и в будущем любой, кто усомнится в величии Роналду, будет иметь дело с его сестрами.

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 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
5
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
15
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
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Челси – МЮ
 1 : 1
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Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
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