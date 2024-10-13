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Отличный вечер Роналду. Уложил 906-й гол в карьере, Португалия опять победила

Роналду забил 906-й гол в карьере
Артем Белинин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP
Ветеран никак не уймется.
Лига наций A. Группа 1
12 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
1:3
Португалия

Криштиану Роналду отличился в матче третьего тура Лиги наций между Польшей и Португалией. 39-летний форвард забил в пустые ворота после того, как его партнер по команде Рафаэль Леау попал в штангу на 37-й минуте. Это уже 906-й гол Роналду в карьере.

Новый гол — новый рекорд

Возраст и регалии Роналду таковы, что сейчас практически каждым результативным действием (а иногда и просто выходом на поле) он немного переписывает историю футбола. Подсчитать все достижения португальца — та еще задача, но с голами это достаточно просто. Сейчас у Криштиану ситуация такая: новый гол — новый рекорд.

Так, забитый полякам мяч стал 906-м в карьере форварда. Роналду уже как два года стал лучшим бомбардиром в истории футбола и теперь лишь постепенно обновляет свое достижение. В сентябре седьмой номер разменял 900-й мяч, став первым футболистом, забившим так много в официальных играх.

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Со сборными — та же песня. Гол полякам — уже 133-й для Роналду в цветах родной сборной. Так много за свою национальную команду не забивал никто и никогда, так что Криштиану просто в очередной раз немного подправил рекорд в свою пользу. Если что, у ближайшего преследователя — Лионеля Месси — 109 мячей за Аргентину. И достаточно призрачные шансы догнать португальца.

Интересно, что Криштиану вышел в старте и провел на поле только 65 минут. И если раньше любая замена дико раздражала форварда, то в этот раз он отреагировал абсолютно буднично — без проблем отбил «пять» Тринкао и Жоте и отправился отдыхать.

В сентябре тренер Португалии высказался о важности Роналду и его заменах: «Криштиану в хорошей форме... Но нам нужно защищать наших игроков, он не может провести два матча по 90 минут. Мне понравился настрой. Он потрясающий футболист, но Португалия не зависит от него. Он ценный актив, играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания важны. Но я не оцениваю это в контексте зависимости», — приводил слова Мартинеса Record.

Фото AFP

Белая полоса Португалии

С Роналду все давно ясно — у него все было хорошо и так и останется. А что с Португалией? Она тоже чувствует себя прекрасно — после неудачного Евро команда Роберто Мартинеса сгруппировалась и выдала победную серию из трех матчей в Лиге наций.

Теперь команда возглавляет свой квартет, причем в конкурентах кроме Польши есть еще и Хорватия. С обеими разобрались спокойно — а Криштиану, кстати, забил в каждом из трех матчей.

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15 октября португальцам предстоит сыграть с Шотландией на выезде. Первый матч команда Мартинеса выиграла 2:1 (кстати, победный тоже на счету Роналду) и теперь попробует сделать это еще раз. А Криштиану попытается в очередной раз упрочить свое и без того великое наследие.

Криштиану Роналду
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
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