«Арсенал» уступил «Борнмуту» и проиграл впервые в сезоне АПЛ

«Арсенал» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Виталити».

На 30-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Голы в игре забили Райан Кристи и Джастин Клюйверт, реализовавший пенальти.

«Арсенал» проиграл впервые в этом сезоне АПЛ. Команда с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице.

«Борнмут» набрал 11 очков и находится на 10-й строчке АПЛ.