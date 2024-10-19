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«Арсенал» уступил «Борнмуту» и проиграл впервые в сезоне АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Райан Кристи празднует забитый первый гол.
Фото Reuters

«Арсенал» на выезде проиграл «Борнмуту» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Виталити».

На 30-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Голы в игре забили Райан Кристи и Джастин Клюйверт, реализовавший пенальти.

«Арсенал» проиграл впервые в этом сезоне АПЛ. Команда с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице.

«Борнмут» набрал 11 очков и находится на 10-й строчке АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 19:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:0
Арсенал

Источник: Таблица АПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
20
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 4 : 1
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 3
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 0 : 2
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 0 : 1
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 2 : 3
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 2 : 0
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
20.10 18:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.10 22:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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