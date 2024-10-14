Гондурасский судья Мартинес: «С Роналду очень сложно работать из-за его темперамента»

Гондурасский судья Саид Мартинес рассказал о сложностях работы на поле с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«С Роналду очень сложно из-за его темперамента. Из-за своего соревновательного духа он часто чувствует, что к нему относятся несправедливо. Мы отменили два его гола с помощью ВАР, но был момент, который ему не понравился, он посчитал, что на нем был фол в атаке, после которого его команда пропустила. Они тогда проигрывали. Стоя в десяти метрах от меня, он сказал: «С вами всегда одно и то же, вы всегда думаете, что вы звезды, но звезды здесь мы», — приводит Goal слова арбитра.

Мартинес отметил, что позже он обсудил эту ситуацию с португальцем, и футболист извинился за свои слова.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. В нынешнем сезоне 39-летний нападающий провел 9 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

9 октября сообщалось, что Роналду провел встречу с руководством «Аль-Насра», чтобы обсудить свое будущее в команде.