«Ливерпуль» обыграл «Челси», Салах забил гол и сделал результативный пас

«Ливерпуль» дома победил «Челси» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

У хозяев голом с пенальти и результативной передачей отметился Мохамед Салах. У гостей отличился Николас Джексон.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и вернулся на первое место в таблице АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (20). Мерсисайдцы одержали четвертую победу подряд в АПЛ.

«Ливерпуль» прервал серию «Челси» из шести матчей без поражений — 2 ничьих и 4 победы. «Синие» с 14 очками занимают 6-е место в таблице чемпионата Англии.