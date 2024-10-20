«Ливерпуль» обыграл «Челси», Салах забил гол и сделал результативный пас
«Ливерпуль» дома победил «Челси» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.
У хозяев голом с пенальти и результативной передачей отметился Мохамед Салах. У гостей отличился Николас Джексон.
«Ливерпуль» набрал 21 очко и вернулся на первое место в таблице АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (20). Мерсисайдцы одержали четвертую победу подряд в АПЛ.
«Ливерпуль» прервал серию «Челси» из шести матчей без поражений — 2 ничьих и 4 победы. «Синие» с 14 очками занимают 6-е место в таблице чемпионата Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
10
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
11
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|4 : 1
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 3
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|0 : 2
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|0 : 1
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|2 : 3
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|2 : 0
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|1 : 2
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|2 : 1
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
Новости