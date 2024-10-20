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«Ливерпуль» обыграл «Челси», Салах забил гол и сделал результативный пас

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» победил «Челси» в АПЛ — 2:1. 20 октября 2024 года.
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома победил «Челси» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

У хозяев голом с пенальти и результативной передачей отметился Мохамед Салах. У гостей отличился Николас Джексон.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и вернулся на первое место в таблице АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (20). Мерсисайдцы одержали четвертую победу подряд в АПЛ.

«Ливерпуль» прервал серию «Челси» из шести матчей без поражений — 2 ничьих и 4 победы. «Синие» с 14 очками занимают 6-е место в таблице чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
20 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Челси

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 4 : 1
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 3
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 0 : 2
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 0 : 1
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 2 : 3
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 2 : 0
20.10 16:00
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 1 : 2
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Ливерпуль – Челси
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21.10 22:00
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 10
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Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
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Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
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Вильям Салиба

Арсенал

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Джек Стивенс

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