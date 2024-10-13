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Роналду опубликовал пост после победы Португалии над Польшей в Лиге наций

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Польшей (3:1) в групповом турнире Лиги наций.

«Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперед!» — написал форварда в соцсети.

Криштиану Роналду. Отличный вечер Роналду. Уложил 906-й гол в карьере, Португалия опять победила

Роналду забил победный гол, для него этот забитый мяч стал 906-м за карьеру в матчах за клуб и сборную. После этой игры Португалия с 9 очками в трех матчах занимает первое место группы 1 лиги A.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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