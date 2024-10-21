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21 октября, 23:56

«Ноттингем Форест» победил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Руслан Минаев
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«Ноттингем Форест» дома обыграл «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура АПЛ — 1:0.

Гол на 65-й минуте забил Крис Вуд.

«Ноттингем Форест» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» потерпел третье поражение подряд в АПЛ. Команда с 3 очками занимает 18-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
21 окт, 22:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:0
Кристал Пэлас

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ноттингем Форест
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2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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МЮ – Брентфорд
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