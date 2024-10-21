«Ноттингем Форест» победил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Ноттингем Форест» дома обыграл «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура АПЛ — 1:0.

Гол на 65-й минуте забил Крис Вуд.

«Ноттингем Форест» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» потерпел третье поражение подряд в АПЛ. Команда с 3 очками занимает 18-ю строчку.