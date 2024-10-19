Третий мяч «Тоттенхэма» записан на вратаря «Вест Хэма». Кто определяет авторство голов в АПЛ?
По информации АПЛ, третий гол «шпор» в сегодняшнем матче 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (4:1) официально зарегистрирован как автогол вратаря гостей Альфонса Ареола. Так определила специальная комиссия, в особых случаях утверждающая авторов забитых мячей.
Обычно автора гола объявляет Opta. Но если возникают сомнения, в дело вступает упомянутая комиссия, в которую, как правило, входят три человека — два футбольных эксперта и представитель судей.
Точных временных рамок для вынесения окончательного вердикта нет. Как подчеркивает лига, главное не просто принять решение, но и сделать так, чтобы оно было правильным. Затем эксперты передают эти данные сотрудникам лиги и Opta, и дальше имя автора гола указывается во всех соответствующих официальных источниках.
При этом клуб, не согласный с решением комиссии, может обжаловать его, обратившись в апелляционную комиссию. И тогда уже ее члены изучат видеозапись и примут окончательное решение.
В РПЛ таких специальных органов нет. Зачастую авторство гола определяют судьи, заполняя послематчевый протокол. Были случаи, когда официальные данные впоследствии менялись.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
10
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
11
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
12
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
13
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
14
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|
20
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|4 : 1
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 3
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|0 : 2
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|0 : 1
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|2 : 3
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Йоахим Андерсен
Кристал Пэлас, Фулхэм
|6
|1
|1