«Манчестер Сити» сообщил о возвращении в строй Кевина Де Брейне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне вернулся к тренировкам команды в общей группе, сообщается на официальном сайте «горожан».

На странице клуба был опубликован пост с фотографией бельгийца с подписью: «Хорошего возвращения».

С середины сентября Де Брейне не выходил на поле из-за мышечной травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).