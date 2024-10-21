«Манчестер Сити» сообщил о возвращении в строй Кевина Де Брейне
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне вернулся к тренировкам команды в общей группе, сообщается на официальном сайте «горожан».
На странице клуба был опубликован пост с фотографией бельгийца с подписью: «Хорошего возвращения».
С середины сентября Де Брейне не выходил на поле из-за мышечной травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
10
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
11
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|4 : 1
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|1 : 3
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|0 : 2
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|0 : 1
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|2 : 3
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|2 : 0
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|1 : 2
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|2 : 1
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
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