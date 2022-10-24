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Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер

Гоша Чернов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Криштиану уже не тот.

Амнистия — скоро

Роналду все еще отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед», но наверняка вскоре будет амнистирован. Эрик тен Хаг публично подчеркивает, что Криштиану ему нужен, и сам португалец позитивными постами в соцсетях делает шаги навстречу команде. Да, отказ от выхода на замену в матче с «Тоттенхэмом» и уход в подтрибунку задолго до финального свистка — серьезное нарушение дисциплины. Но Роналду сам заинтересован в том, чтобы играть, ведь меньше чем через месяц стартует последний в его карьере чемпионат мира.

Криштиану вернется. Может быть, уже в ближайшей встрече Лиги Европы с «Шерифом» мы увидим его в заявке. Однако будет ли он играть?

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Худший прессинг-форвард

Перенесемся в прошлый год. Роналду переходил в команду, которой руководил Уле Гуннар Сульшер, никогда не настаивавший на высоком и интенсивном прессинге. Криштиану время от времени забивал, но уже осенью вскрылись тактические проблемы. 1 октября The Athletic опубликовал исследование, в котором назвал Роналду худшим форвардом лиги с точки зрения прессинга. Криштиану занимал последнее, 29-е место среди нападающих по числу прессинг-действий за 90 минут (2,7). У лидеров (Уилфрида Заа из «Кристал Пэлас» и Нила Мопе из «Брайтона») этот показатель был равен 20.

The Athletic таким образом одновременно и подчеркивал проблему Роналду, и манипулировал данными. Да, Криштиану не дружит с прессингом, но при Сульшере принципы игры «МЮ» были другими — в том числе от форвардов не требовалось перманентное давление на защитников. Однако другой попавший в выборку нападающий «МЮ» Мейсон Гринвуд все же имел лучшую статистику прессинг-действий — 9,6.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Разъяснения Рангника

В ноябре Сульшер был уволен, на его место пришел Ральф Рангник — а он не только идеолог современного «Локомотива», но и так называемый отец гегенпрессинга. Немец сразу же попытался встряхнуть команду: передвинул линию атаки выше, а также заставил нападающих активнее действовать без мяча. Не получилось — уже в январе Рангник отказался от идеи высокого прессинга и перестроился на чуждый ему самому футбол.

В мае, уже после объявления об уходе из «МЮ», Рангник раскрыл Sky Sports детали сорванного плана: «На каком-то этапе мы осознали, что играть в высокий прессинг сложно даже с «Ньюкаслом» или «Норвичем». У нас не было предсезонки, мы толком не могли усилить физическую форму игроков. В какой-то момент пришлось пойти на компромиссы: атаковать немного глубже и думать о том, чтобы переместить наших нападающих на привычные им позиции».

Португальской звезде экс-тренер «Юнайтед» посвятил отдельную речь: «Криштиану забил несколько мячей, но он не монстр прессинга. Это не тот футболист, который кричит: «Ура, мяч у соперника, как бы нам его отобрать?» Он даже в юности таким не был».

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Как изменить себе?

Роналду все-таки стал лучшим бомбардиром «МЮ» с 18 мячами и вообще в снайперской гонке АПЛ уступил только Мохамеду Салаху и Сон Хын Мину. Поэтому глобальных вопросов к португальцу не было, ведь если форвард регулярно забивает, то на его черновую работу часто закрывают глаза. Но Рангник просто маскировал нелюбовь португальца к высокому прессингу тем, что сам отказался от него.

В отличие от немца, тен Хаг не собирался идти на компромиссы с капризной звездой. Голландец изначально планировал прививать «МЮ» те идеи, которые сделали его одним из самых успешных тренеров Европы. А эти идеи подразумевали активную работу всех игроков на команду, а не всей команды на одного игрока. И уже на этой стадии возник диссонанс.

Роналду — один из самых успешных футболистов в истории. Всю карьеру он действовал примерно одинаково, в том числе при игре без мяча. И именно этот набор действий сделал его Криштиану Роналду. Как 37-летнего ветерана с таким статусом заставить действовать иначе? В этом изначально заключалась основная задача тен Хага, но не все зависело от тренера. Сам Криштиану должен был смириться с тем, что его физические способности снижаются и для командного успеха необходимо себе изменить.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Пропущенная предсезонка и неуважение

Вместо этого Роналду демонстрировал пренебрежение ко всему. Он по загадочным «семейным обстоятельствам» пропустил почти всю предсезонную подготовку, в том числе турне в Таиланд и Австралию. А в первом же своем матче при тен Хаге — с «Райо Вальекано» — умудрился оскандалиться. Криштиану был заменен в перерыве и покинул «Олд Траффорд» по ходу второго тайма. Тренер красноречиво отреагировал на этот поступок: «Я совершенно не могу принять подобное, это неприемлемо. Мы — команда, и все должны оставаться вместе до самого конца».

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Проблемы во взаимоотношении игрока и команды прослеживались и за пределами поля. Если верить многочисленным слухам, то Роналду был недоволен и трансферной политикой клуба, и стилем тен Хага. А The Athletic писал, что Криштиану обедает на базе в Кэррингтоне в полном одиночестве, и это тоже показательно.

То есть ситуация на старте сезона была абсолютно прозрачной. Роналду пропустил межсезонье, не проявлял уважение к тренеру и команде, а самое главное, намеревался уйти. Ни один тренер не будет рассчитывать на игрока при таких вводных, даже если он бог футбола.

Статистика «МЮ» в АПЛ с Криштиану и без него в стартовом составе.
Статистика «МЮ» в АПЛ с Криштиану и без него в стартовом составе.

Рэшфорд лучше

Но тен Хаг все же предоставлял Криштиану время. В первом туре португалец получил 37 минут, во втором — все 90. Правда, «МЮ» в этих играх проиграл «Брайтону» и «Брентфорду» с общим счетом 1:6. После этого Роналду вышел в стартовом составе матча АПЛ лишь раз — в октябрьской встрече с «Ньюкаслом» (0:0). Тогда его заменили на 72-й минуте на Маркуса Рэшфорда, чем португалец был крайне недоволен. Пока что это последний матч Криштиану в футболке «Юнайтед».

На игру с «Тоттенхэмом» Рэшфорд уже вышел в основе, а Роналду, как известно, остался на скамейке и отказался выходить на замену в концовке. Англичанин же провел неплохой матч — не забил, но превзошел всех по качеству ударов (0,71 xG). Тен Хаг так объяснил выбор форварда: «В матче против «Тоттенхэма» нам требовались хорошо прессингующие игроки. В нападении нам нужна была динамика, и это то, что может дать Маркус. Вы видели, как он изменил игру в последние 20 минут матча с «Ньюкаслом», сделал ее более динамичной, появилось больше свободных зон, и игроки извлекли из этого пользу».

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Трехсотое место в лиге

Напрямую тренер не критиковал Роналду, но из его слов следует, что он предпочитает Рэшфорда именно из-за работы без мяча. Статистика тоже это подтверждает: Роналду действительно реже всех футболистов атаки «Манчестер Юнайтед» вступает в прессинг.

Прессинг-данные атакующих игроков «МЮ» в чемпионате-2022/23.
Прессинг-данные атакующих игроков «МЮ» в чемпионате-2022/23.

Если взять аналогичную статистику всех футболистов АПЛ, то данные будут выглядеть еще страшнее: по числу прессинг-действий за 90 минут Роналду находится на красивом 300-м месте в лиге (из 420 полевых игроков). Но обратите внимание на долю успешных попыток прессинга (29,7%) — она у Криштиану лучшая среди форвардов «МЮ», хотя для лиги это достаточно средний процент. Это говорит о том, что Роналду не обозначает прессинг, если все-таки вступает в него, и он действительно умеет поддавливать защитников. Когда хочет.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Скорый конец карьеры

Летом тен Хага спросили о том, подходит ли Роналду его системе. Голландец отвечал утвердительно и аргументировал мнение тем, что у Криштиану гигантский опыт работы с десятками тренеров и со всеми португалец был успешен. Но, возможно, тен Хаг просто не решился озвучить прессе истинные мысли о 37-летнем ветеране.

Криштиану Роналду. Роналду установил великое достижение, но все равно не станет основным в «МЮ». Что будет дальше с его карьерой?

Одним из основных рабочих инструментов Криштиану всегда была скорость. Он сделал себе карьеру в качестве левого нападающего, а сейчас вынужден играть на позиции центрфорварда, где скорость далеко не так важна. Да, в сборной Португалии Роналду уже много лет действует на острие, но она подточена под игру на свою приму. В нынешнем «МЮ» все совершенно не так. И Криштиану пытается бороться за место в основном составе на неродной позиции с профильными, да еще и более молодыми игроками.

Роналду — великий футболист. И хуже всего, что он сам считает себя великим, поэтому не может смириться с увяданием и другими объективными факторами. Криштиану еще сыграет за «МЮ», но очевидно, что футболистом основы у тен Хага он никогда не будет. Слишком многое против него.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
15
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
16
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
17
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
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 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
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Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
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Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 4 : 0
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 2 : 3
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 1
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 0 : 4
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
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