Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Амнистия — скоро
Роналду все еще отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед», но наверняка вскоре будет амнистирован. Эрик тен Хаг публично подчеркивает, что Криштиану ему нужен, и сам португалец позитивными постами в соцсетях делает шаги навстречу команде. Да, отказ от выхода на замену в матче с «Тоттенхэмом» и уход в подтрибунку задолго до финального свистка — серьезное нарушение дисциплины. Но Роналду сам заинтересован в том, чтобы играть, ведь меньше чем через месяц стартует последний в его карьере чемпионат мира.
Криштиану вернется. Может быть, уже в ближайшей встрече Лиги Европы с «Шерифом» мы увидим его в заявке. Однако будет ли он играть?
Худший прессинг-форвард
Перенесемся в прошлый год. Роналду переходил в команду, которой руководил Уле Гуннар Сульшер, никогда не настаивавший на высоком и интенсивном прессинге. Криштиану время от времени забивал, но уже осенью вскрылись тактические проблемы. 1 октября The Athletic опубликовал исследование, в котором назвал Роналду худшим форвардом лиги с точки зрения прессинга. Криштиану занимал последнее, 29-е место среди нападающих по числу прессинг-действий за 90 минут (2,7). У лидеров (Уилфрида Заа из «Кристал Пэлас» и Нила Мопе из «Брайтона») этот показатель был равен 20.
The Athletic таким образом одновременно и подчеркивал проблему Роналду, и манипулировал данными. Да, Криштиану не дружит с прессингом, но при Сульшере принципы игры «МЮ» были другими — в том числе от форвардов не требовалось перманентное давление на защитников. Однако другой попавший в выборку нападающий «МЮ» Мейсон Гринвуд все же имел лучшую статистику прессинг-действий — 9,6.
Разъяснения Рангника
В ноябре Сульшер был уволен, на его место пришел Ральф Рангник — а он не только идеолог современного «Локомотива», но и так называемый отец гегенпрессинга. Немец сразу же попытался встряхнуть команду: передвинул линию атаки выше, а также заставил нападающих активнее действовать без мяча. Не получилось — уже в январе Рангник отказался от идеи высокого прессинга и перестроился на чуждый ему самому футбол.
В мае, уже после объявления об уходе из «МЮ», Рангник раскрыл Sky Sports детали сорванного плана: «На каком-то этапе мы осознали, что играть в высокий прессинг сложно даже с «Ньюкаслом» или «Норвичем». У нас не было предсезонки, мы толком не могли усилить физическую форму игроков. В какой-то момент пришлось пойти на компромиссы: атаковать немного глубже и думать о том, чтобы переместить наших нападающих на привычные им позиции».
Португальской звезде экс-тренер «Юнайтед» посвятил отдельную речь: «Криштиану забил несколько мячей, но он не монстр прессинга. Это не тот футболист, который кричит: «Ура, мяч у соперника, как бы нам его отобрать?» Он даже в юности таким не был».
Как изменить себе?
Роналду все-таки стал лучшим бомбардиром «МЮ» с 18 мячами и вообще в снайперской гонке АПЛ уступил только Мохамеду Салаху и Сон Хын Мину. Поэтому глобальных вопросов к португальцу не было, ведь если форвард регулярно забивает, то на его черновую работу часто закрывают глаза. Но Рангник просто маскировал нелюбовь португальца к высокому прессингу тем, что сам отказался от него.
В отличие от немца, тен Хаг не собирался идти на компромиссы с капризной звездой. Голландец изначально планировал прививать «МЮ» те идеи, которые сделали его одним из самых успешных тренеров Европы. А эти идеи подразумевали активную работу всех игроков на команду, а не всей команды на одного игрока. И уже на этой стадии возник диссонанс.
Роналду — один из самых успешных футболистов в истории. Всю карьеру он действовал примерно одинаково, в том числе при игре без мяча. И именно этот набор действий сделал его Криштиану Роналду. Как 37-летнего ветерана с таким статусом заставить действовать иначе? В этом изначально заключалась основная задача тен Хага, но не все зависело от тренера. Сам Криштиану должен был смириться с тем, что его физические способности снижаются и для командного успеха необходимо себе изменить.
Пропущенная предсезонка и неуважение
Вместо этого Роналду демонстрировал пренебрежение ко всему. Он по загадочным «семейным обстоятельствам» пропустил почти всю предсезонную подготовку, в том числе турне в Таиланд и Австралию. А в первом же своем матче при тен Хаге — с «Райо Вальекано» — умудрился оскандалиться. Криштиану был заменен в перерыве и покинул «Олд Траффорд» по ходу второго тайма. Тренер красноречиво отреагировал на этот поступок: «Я совершенно не могу принять подобное, это неприемлемо. Мы — команда, и все должны оставаться вместе до самого конца».
Проблемы во взаимоотношении игрока и команды прослеживались и за пределами поля. Если верить многочисленным слухам, то Роналду был недоволен и трансферной политикой клуба, и стилем тен Хага. А The Athletic писал, что Криштиану обедает на базе в Кэррингтоне в полном одиночестве, и это тоже показательно.
То есть ситуация на старте сезона была абсолютно прозрачной. Роналду пропустил межсезонье, не проявлял уважение к тренеру и команде, а самое главное, намеревался уйти. Ни один тренер не будет рассчитывать на игрока при таких вводных, даже если он бог футбола.
Рэшфорд лучше
Но тен Хаг все же предоставлял Криштиану время. В первом туре португалец получил 37 минут, во втором — все 90. Правда, «МЮ» в этих играх проиграл «Брайтону» и «Брентфорду» с общим счетом 1:6. После этого Роналду вышел в стартовом составе матча АПЛ лишь раз — в октябрьской встрече с «Ньюкаслом» (0:0). Тогда его заменили на 72-й минуте на Маркуса Рэшфорда, чем португалец был крайне недоволен. Пока что это последний матч Криштиану в футболке «Юнайтед».
На игру с «Тоттенхэмом» Рэшфорд уже вышел в основе, а Роналду, как известно, остался на скамейке и отказался выходить на замену в концовке. Англичанин же провел неплохой матч — не забил, но превзошел всех по качеству ударов (0,71 xG). Тен Хаг так объяснил выбор форварда: «В матче против «Тоттенхэма» нам требовались хорошо прессингующие игроки. В нападении нам нужна была динамика, и это то, что может дать Маркус. Вы видели, как он изменил игру в последние 20 минут матча с «Ньюкаслом», сделал ее более динамичной, появилось больше свободных зон, и игроки извлекли из этого пользу».
Трехсотое место в лиге
Напрямую тренер не критиковал Роналду, но из его слов следует, что он предпочитает Рэшфорда именно из-за работы без мяча. Статистика тоже это подтверждает: Роналду действительно реже всех футболистов атаки «Манчестер Юнайтед» вступает в прессинг.
Если взять аналогичную статистику всех футболистов АПЛ, то данные будут выглядеть еще страшнее: по числу прессинг-действий за 90 минут Роналду находится на красивом 300-м месте в лиге (из 420 полевых игроков). Но обратите внимание на долю успешных попыток прессинга (29,7%) — она у Криштиану лучшая среди форвардов «МЮ», хотя для лиги это достаточно средний процент. Это говорит о том, что Роналду не обозначает прессинг, если все-таки вступает в него, и он действительно умеет поддавливать защитников. Когда хочет.
Скорый конец карьеры
Летом тен Хага спросили о том, подходит ли Роналду его системе. Голландец отвечал утвердительно и аргументировал мнение тем, что у Криштиану гигантский опыт работы с десятками тренеров и со всеми португалец был успешен. Но, возможно, тен Хаг просто не решился озвучить прессе истинные мысли о 37-летнем ветеране.
Одним из основных рабочих инструментов Криштиану всегда была скорость. Он сделал себе карьеру в качестве левого нападающего, а сейчас вынужден играть на позиции центрфорварда, где скорость далеко не так важна. Да, в сборной Португалии Роналду уже много лет действует на острие, но она подточена под игру на свою приму. В нынешнем «МЮ» все совершенно не так. И Криштиану пытается бороться за место в основном составе на неродной позиции с профильными, да еще и более молодыми игроками.
Роналду — великий футболист. И хуже всего, что он сам считает себя великим, поэтому не может смириться с увяданием и другими объективными факторами. Криштиану еще сыграет за «МЮ», но очевидно, что футболистом основы у тен Хага он никогда не будет. Слишком многое против него.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|
4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|
5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|
8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|
11
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
14
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|
15
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|
16
|Лестер
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
18
|Лидс
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|
20
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|3 : 0
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|3 : 1
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|4 : 0
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|2 : 3
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|0 : 4
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|9
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1