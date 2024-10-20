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Сегодня, 17:57

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стоунза на 90+5-й минуте

Руслан Минаев
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Форвард «Манчестер Сити» Жереми Доку в окружении игроков «Вулверхэмптона».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

На гол форварда хозяев Йоргена Ларсена в начале встречи, гости ответили результативным ударом Йошко Гвардиола в середине первого тайма. На 90+5-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз поставил точку в матче. Судья засчитал гол после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Сити» с 20 очками поднялся на первое место в таблице АПЛ. Идущий вторым «Ливерпуль» (18) имеет один матч в запасе.

«Вулверхэмптон» не выигрывает в восьмом матче сезона АПЛ — 1 ничья и 7 поражений. «Волки» с 1 очком занимает последнее место в таблице.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
20 окт, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:2
Манчестер Сити

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
20
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 4 : 1
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 3
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 0 : 2
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 0 : 1
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 2 : 3
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 2 : 0
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
20.10 18:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.10 22:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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