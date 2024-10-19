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Тошич: «Помню, как тренировал с Роналду штрафные удары в «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич вспомнил, как тренировался в «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду.

«Да, помню, как тренировал с Роналду штрафные удары в «МЮ». Криштиану был примером во всем и для всех игроков. Он после каждой тренировки оставался последним. Мы все молодые футболисты следили за ним, смотрели, что он делает и старались повторять. Удары, штрафные, передачи и все остальное», — цитирует «РБ Спорт» Тошича.

В 20-летнем возрасте Тошич попал в «Манчестер Юнайтед», однако за английскую команду сыграл всего 5 матчей.

Источник: «РБ Спорт»
Зоран Тошич
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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Тоттенхэм – Вест Хэм
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 - : -
19.10 17:00
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МЮ – Брентфорд
 - : -
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Букайо Сака

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Уилфред Ндиди

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Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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