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«Астон Вилла» победила «Фулхэм» в выездном матче АПЛ

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«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии — 3:1.

В составе победителей голы забили Морган Роджерс и Олли Уоткинс. Еще один мяч на счету защитника хозяев Исса Диопа, который перенаправил снаряд в собственные ворота. У «Фулхэма» отличился Рауль Хименес.

На 64-й минуте защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В следующем матче первенства «Фулхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном», а «Астон Вилла» примет «Борнмут». Обе встречи состоятся 26 октября.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:3
Астон Вилла

В паралелльных встречах «Брайтон» добился гостевой победы над «Ньюкаслом» — 1:0, а «Лестер» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» — 3:2. «Лисы» проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:1
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
2:3
Лестер
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Фулхэм
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
11
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
12
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
13
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
14
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
20
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
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38 тур
19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 4 : 1
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 3
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 0 : 2
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 0 : 1
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 2 : 3
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
20.10 18:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.10 22:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Йоахим Андерсен

Йоахим Андерсен

Фулхэм, Кристал Пэлас

 6 1 1
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